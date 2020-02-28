|
"Сирия - кладбище для оккупантов": Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Идлибе
28 февраля 2020, 00:39 • 26 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели трёх турецких военных в Идлибе. "Сирия - кладбище для оккупантов", - отметил журналист Аббас Джума.
В четверг, 27 февраля, Эрдоган сообщил, что трое турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб, но силы президента САР Башара Асада якобы несут ещё большие потери.
"Борьба в Идлибе идёт и будет продолжаться", - цитирует его телеканал NTV.
Эрдоган также заверил, что ситуация в Сирии развивается в пользу Анкары.
По его словам, без поддержки России и Ирана правительство Сирии не смогло бы устоять на ногах.
В то же время он указал на продолжение переговоров с Москвой и заявил о желании достижения спокойной обстановки в Сирии.
"Эрдоган заявил о том, что трое турецких солдат погибли в Идлибе. И ещё погибнут. Сирия - кладбище для оккупантов!" - прокомментировал выступление турецкого президента журналист Аббас Джума в Telegram-канале.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2020, 08:24
|
27 февраля 2020, 01:54
|
26 февраля 2020, 03:09
|
22 февраля 2020, 11:09
|
23 февраля 2020, 10:09
|
25 февраля 2020, 01:09
|
27 февраля 2020, 01:54