"Сирия - кладбище для оккупантов": Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Идлибе

В четверг, 27 февраля, Эрдоган сообщил, что трое турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб, но силы президента САР Башара Асада якобы несут ещё большие потери.

"Борьба в Идлибе идёт и будет продолжаться", - цитирует его телеканал NTV.

Эрдоган также заверил, что ситуация в Сирии развивается в пользу Анкары.

По его словам, без поддержки России и Ирана правительство Сирии не смогло бы устоять на ногах.

В то же время он указал на продолжение переговоров с Москвой и заявил о желании достижения спокойной обстановки в Сирии.

"Эрдоган заявил о том, что трое турецких солдат погибли в Идлибе. И ещё погибнут. Сирия - кладбище для оккупантов!" - прокомментировал выступление турецкого президента журналист Аббас Джума в Telegram-канале.