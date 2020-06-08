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"Синхронно бомбануло": Блогер показал тонкости информационной войны на примере "Брата-2"
08 июня 2020, 15:00 • 24 • Политика
Блогер Сергей Колясников показал тонкости информационной войны на примере "Брата-2". "Синхронно бомбануло", - отметил он, говоря о реакции на эпичные титры от Первого канала.
Накануне в эфире Первого канала российского телевидения был показан фильм режиссёра Алексея Балабанова "Брат-2". Показ был приурочен к 20-летию премьеры ленты.
В финале кинокартины, когда главный герой покидает США под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Гуд бай Америка!", были показаны кадры происходящих в США протестов.
"У либеральной общественности синхронно бомбануло", - рассказал блогер Сергей Колясников в своём Telegram-канале Zergulio, приведя соответствующие скриншоты постов изданий и поста соратницы Навального Любови Соболь, которая назвала "скотами" заменивших кадры.
"А как по мне, очень удачно получилось. Скоро всей вашей Америке - кирдык (с). Информационная война - это не обязательно ложь CNN и BBC, она может быть куда тоньше", - отметил Колясников.
Фото: Скриншот Telegram/Сергей Колясников
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