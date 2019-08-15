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"Синее платье, красные каблуки": В особняке Эпштейна обнаружен интересный портрет Билла Клинтона

15 августа 2019, 12:39  •  251 • В мире
В роскошном особняке стоимостью 56 миллионов долларов, принадлежавшем миллиардеру Джеффри Эпштейну, который якобы свел счеты с жизнью в тюрьме, сделана неожиданная находка – портрет одетого в синее платье и красные лодочки на каблуках Билла Клинтона.
42-й президент США запечатлен сидящим с игривым видом в кресле Овального кабинета. О существовании этого портрета рассказал источник The Daily Mail. Как отмечает издание, платье, в которое нарядился Клинтон, поразительно напоминает то, в котором видели его жену Хиллари в 2009 году во время посещения Кеннеди-центра.
Как сообщает таблоид, автор оригинальной картины под названием Parsing Bill - художница Петрина Райан-Клейд. Предполагается, что фигура женщины в синем платье на самом деле принадлежит Монике Левински, ставшей причиной краха карьеры Клинтона-президента, а его лицо просто пририсовано.
Скриншот: Twitter/@DailyMail
Увидев картину в одной из комнат особняка, собеседница журналистов таблоида, поделившаяся этой информацией, испытала шок. "Это была очень провокационная картина с сексуальным подтекстом", - заявила она.

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