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"Символ хаоса и развала государства": Трамп припугнул американцев Украиной
23 июля 2020, 17:05 • 28 • Политика
Президент США Дональд Трамп припугнул бунтующих американцев Украиной, а точнее, тем, что с ней произошло после госпереворота в 2014 году. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, "майдан с его горящими покрышками, боевиками, атаками на силы правопорядка стал символом хаоса и развала государства".
На официальной странице Трампа в Facebook появился коллаж из двух фотографий: на первой - Трамп общается с полицией, на второй - радикалы дерутся с полицейскими и царит полный хаос. На втором фото изображена Украина периода майдана.
Отмечается, что на коллаже сравнивается "общественная безопасность" с "хаосом и насилием".
По мнению Алексея Пушкова, на коллаже появление фото украинского майдана неслучайно.
"Во-первых, майдан с его горящими покрышками, боевиками, атаками на силы правопорядка стал символом хаоса и развала государства", - отметил он.
По его словам, у себя западные страны, поддержавшие украинский майдан, повторения таких событий не хотят и постараются не допустить.
"Во-вторых, создатели коллажа сознательно пугают американцев майданом, ибо именно здесь проходит водораздел между Трампом, пытающимся навести порядок в городах США, и демократами, готовыми погрузить страну в хаос ради того, чтобы нанести поражение Трампу", - отметил сенатор.
Фото: Скриншот BBC
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