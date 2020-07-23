"Символ хаоса и развала государства": Трамп припугнул американцев Украиной

На официальной странице Трампа в Facebook появился коллаж из двух фотографий: на первой - Трамп общается с полицией, на второй - радикалы дерутся с полицейскими и царит полный хаос. На втором фото изображена Украина периода майдана.

Отмечается, что на коллаже сравнивается "общественная безопасность" с "хаосом и насилием".

По мнению Алексея Пушкова, на коллаже появление фото украинского майдана неслучайно.

"Во-первых, майдан с его горящими покрышками, боевиками, атаками на силы правопорядка стал символом хаоса и развала государства", - отметил он.

По его словам, у себя западные страны, поддержавшие украинский майдан, повторения таких событий не хотят и постараются не допустить.

"Во-вторых, создатели коллажа сознательно пугают американцев майданом, ибо именно здесь проходит водораздел между Трампом, пытающимся навести порядок в городах США, и демократами, готовыми погрузить страну в хаос ради того, чтобы нанести поражение Трампу", - отметил сенатор.

Фото: Скриншот BBC