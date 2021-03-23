Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / Политика

"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с террористами

23 марта 2021, 02:55  •  15 • Политика
Боец Вооружённых сил Украины целенаправленно застрелил старика - мирного жителя из Петровского района Донецка. В прицел он прекрасно видел, на кого направил оружие, но всё равно нажал на курок. Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин сравнил этого "вояку" и его сослуживцев с террористами. "Симуляция мирного процесса", - говорит он о политике Киева в целом.
Рожин в беседе с Царьградом отметил, что эта политика остаётся неизменной уже семь лет. Сколько убито гражданских лиц, сколько детей! И подобное произошло снова, что только подтверждает, что курс в отношении Донбасса не меняется и меняться не будет. Обсуждения, что можно что-либо изменить путём переговоров, оторваны от реальности, подчеркнул военный эксперт.
"Переговоры идут, с ними идёт симуляция мирного процесса: есть война, продолжается, люди гибнут и будут продолжать гибнуть, а вот такая ситуация будет продлеваться дальше", - произнёс Борис Рожин.
На линии соприкосновения не соблюдаются соглашения. ВСУ ведут огонь из миномётов, периодически используют артиллерию. Украинские бойцы не делают различий между военными и гражданскими ДНР и ЛНР, объяснил эксперт.
"Можно лишь пожелать, чтобы военные ДНР давали какой-то более адекватный ответ на подобные действия", - добавил собеседник Царьграда.
Он назвал живущих в Донбассе заложниками политики, которую проводит Киев.
Как террористы берут заложников и решают, что будут их убивать вот так просто, не неся за это никакой ответственности. Эта террористическая линия поведения была, есть и сохраняется как при Порошенко, так и при Зеленском. Мы видим, что все разговоры о мире не меняют практику. Гражданских по-прежнему могут убивать безнаказанно,
- заключил Борис Рожин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 23:15
Россия готова ответить на "психоз" США: Города накрываются "куполом" - и всё
22 марта 2021, 23:15
Продюсер Пригожин повторил трюк Путина, отвечая на преследование артистов Украиной
22 марта 2021, 23:15
Застрелил пенсионера - "герой". Коц заявил, что ВСУ не считают жителей Донбасса людьми
22 марта 2021, 23:15
Китайцы указали США на его главную ошибку в отношениях с Россией
22 марта 2021, 23:15
На Украине призвали НАТО разрушить конвенцию Монтрё по Черному морю
22 марта 2021, 23:15
Советник Байдена дал прогноз об отношениях США и России
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий прези...
23 марта 2021, 00:05
Споры о высшей мере: Верховный суд США рассмотрит обращение Минюста по приговору Джох...
23 марта 2021, 01:05
Глава европейской дипломатии ответил на обвинения Путина, повторив его же слова
23 марта 2021, 01:05
Нашествие кораблей НАТО в Черном море: Почему украинцы рано радуются
23 марта 2021, 01:05
Снайпер ВСУ убил пенсионера на окраине Донецка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
18 марта 2021, 02:50
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.