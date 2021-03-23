"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с террористами

Боец Вооружённых сил Украины целенаправленно застрелил старика - мирного жителя из Петровского района Донецка. В прицел он прекрасно видел, на кого направил оружие, но всё равно нажал на курок. Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин сравнил этого "вояку" и его сослуживцев с террористами. "Симуляция мирного процесса", - говорит он о политике Киева в целом.

Рожин в беседе с Царьградом отметил, что эта политика остаётся неизменной уже семь лет. Сколько убито гражданских лиц, сколько детей! И подобное произошло снова, что только подтверждает, что курс в отношении Донбасса не меняется и меняться не будет. Обсуждения, что можно что-либо изменить путём переговоров, оторваны от реальности, подчеркнул военный эксперт.

"Переговоры идут, с ними идёт симуляция мирного процесса: есть война, продолжается, люди гибнут и будут продолжать гибнуть, а вот такая ситуация будет продлеваться дальше", - произнёс Борис Рожин.

На линии соприкосновения не соблюдаются соглашения. ВСУ ведут огонь из миномётов, периодически используют артиллерию. Украинские бойцы не делают различий между военными и гражданскими ДНР и ЛНР, объяснил эксперт.

"Можно лишь пожелать, чтобы военные ДНР давали какой-то более адекватный ответ на подобные действия", - добавил собеседник Царьграда.

Он назвал живущих в Донбассе заложниками политики, которую проводит Киев.

Как террористы берут заложников и решают, что будут их убивать вот так просто, не неся за это никакой ответственности. Эта террористическая линия поведения была, есть и сохраняется как при Порошенко, так и при Зеленском. Мы видим, что все разговоры о мире не меняют практику. Гражданских по-прежнему могут убивать безнаказанно,

- заключил Борис Рожин.