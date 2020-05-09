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"Симптомы потепления": Какую игру ведёт Трамп против России. Или за Россию?

09 мая 2020, 05:10  •  39 • Политика
Политолог Александр Асафов объяснил в разговоре с Царьградом, почему стоит серьёзно относиться к "симптомам потепления" в отношениях России и США и, в частности, к призывам президента Дональда Трампа лишить Пулитцеровских премий тех журналистов, которые писали о вмешательстве Москвы в выборы главы США. По мнению эксперта, хозяин Белого дома ведёт игру, и пока непонятно, против России она или за.
Несмотря на определённо изменившуюся риторику в отношении России, политолог Александр Асафов считает, что санкционный режим, введённый Вашингтоном, продолжит действовать, и даже не исключены новые пакеты санкций.
"Для Трампа, для американцев мы - такой же геополитический оппонент, как и Китай. Просто Китай сейчас, по мнению Трампа, является более приоритетным. Возможно, какие-то попытки будут к сотрудничеству в различных областях, не только в области разведки. Американцы не могут нарушить это сотрудничество, оно важно и для них. Будут какие-то симптомы потепления. Но совершенно очевидно, что после избрания Трампа его позиция по отношению к России может поменяться кардинальнейшим образом и стать созвучной лагерю его политических оппонентов из демпартии", - считает Асафов.
По его словам, нельзя сказать, что Трамп испытывает какие-то симпатии к России.
"Он совершенно чётко понимает, что основной вектор атаки его конкурентов и политических оппонентов направлен на доказательство связи Трампа с Россией. Поэтому он, конечно, понимает, что на этом направлении он должен предпринимать действия, которые избирательно объяснят, почему, во-первых, Трамп не связан с Россией, и почему Россия сейчас является не самым главным противником", - пояснил Асафов.
Политолог добавил, что Трамп сейчас сосредоточен на доказательстве вины Китая в американских проблемах, связанных с крушением экономики в результате пандемии коронавирусной инфекции, хотя сам Трамп принял весьма запоздалые меры.

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