"Симптомы потепления": Какую игру ведёт Трамп против России. Или за Россию?

Несмотря на определённо изменившуюся риторику в отношении России, политолог Александр Асафов считает, что санкционный режим, введённый Вашингтоном, продолжит действовать, и даже не исключены новые пакеты санкций.

"Для Трампа, для американцев мы - такой же геополитический оппонент, как и Китай. Просто Китай сейчас, по мнению Трампа, является более приоритетным. Возможно, какие-то попытки будут к сотрудничеству в различных областях, не только в области разведки. Американцы не могут нарушить это сотрудничество, оно важно и для них. Будут какие-то симптомы потепления. Но совершенно очевидно, что после избрания Трампа его позиция по отношению к России может поменяться кардинальнейшим образом и стать созвучной лагерю его политических оппонентов из демпартии", - считает Асафов.

По его словам, нельзя сказать, что Трамп испытывает какие-то симпатии к России.

"Он совершенно чётко понимает, что основной вектор атаки его конкурентов и политических оппонентов направлен на доказательство связи Трампа с Россией. Поэтому он, конечно, понимает, что на этом направлении он должен предпринимать действия, которые избирательно объяснят, почему, во-первых, Трамп не связан с Россией, и почему Россия сейчас является не самым главным противником", - пояснил Асафов.

Политолог добавил, что Трамп сейчас сосредоточен на доказательстве вины Китая в американских проблемах, связанных с крушением экономики в результате пандемии коронавирусной инфекции, хотя сам Трамп принял весьма запоздалые меры.