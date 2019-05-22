"Симпсоны" до процента предсказали победу Зеленского 12 лет назад - фото

"Симпсоны" предсказали победу Владимира Зеленского", - с такими сообщениями в Сети распространяются кадры из 19-го сезона американского популярного сериала.

В частности, заинтересовала интернет-пользователей шестая серия, в которой Барт Симпсон теряет популярность в школе из-за новичка - сироты Милхауса.

Фото: скриншот сериала "Симпсоны".

На фото, которое распространяют в Сети, стоп-кадр с процентами голосования за двух учеников. Вот проценты голосования за Милхауса, как полагают интернет-пользователи, и предсказываются, мол, создателями мультсериала как победа Зеленского на выборах президента Украины.

Причём до процента.

Так, напомним, по итогам подсчёта ЦИК Незалежной, шоумен одержал победу над действующим на тот момент главой государства Петром Порошенко, набрав чуть более 73%. Те же показатели и у героя "Симпсонов".

Любопытный момент: сама серия вышла в эфир 12 лет назад, в начале ноября 2007 года. Обращают в Сети и ещё на одно совпадение. Серия, в которой указываются результаты популярности Барта и Милхауса, - шестая по счёту в сезоне. А Зеленский - шестой по счёту президент Украины.

Есть и ещё один момент. Цитируя Барта, интернет-пользователи пишут, что тот, возмущаясь, говорит: "Милхаус превратился из комического героя в трагика!". А Зеленский, напомним, до своего президентства зарабатывал на жизнь юмором и был известным шоуменом и актёром.