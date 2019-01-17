"Симпатяга": Лохматый подарок по имени Паша понравился Путину

Во время визита президента России в Белград его сербский коллега сделал ему подарок - трехмесячного щенка шарпланинской овчарки по имени Паша. "Симпатяга", - сказал Владимир Путин, увидев нового питомца.

Президента России в Сербии ждали не только официальные переговоры. Сербский лидер сделал ему милый подарок - трехмесячного щенка по имени Паша. Это представитель знаменитой на Балканах шарпланинской овчарки с родословной до 7-го колена.

Подарок Владимиру Путину показали в здании Палаты в Белграде, где и проходит встреча президентов двух стран. Переходя в зал, где должны пройти переговоры в расширенном составе, Путин познакомился со своим новым питомцем и сказал: "Симпатяга".