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"Симпатяга": Лохматый подарок по имени Паша понравился Путину

17 января 2019, 20:09  •  45 • В мире
Во время визита президента России в Белград его сербский коллега сделал ему подарок - трехмесячного щенка шарпланинской овчарки по имени Паша. "Симпатяга", - сказал Владимир Путин, увидев нового питомца.
Президента России в Сербии ждали не только официальные переговоры. Сербский лидер сделал ему милый подарок - трехмесячного щенка по имени Паша. Это представитель знаменитой на Балканах шарпланинской овчарки с родословной до 7-го колена.
Подарок Владимиру Путину показали в здании Палаты в Белграде, где и проходит встреча президентов двух стран. Переходя в зал, где должны пройти переговоры в расширенном составе, Путин познакомился со своим новым питомцем и сказал: "Симпатяга".
Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша pic.twitter.com/UCl5JfzXVF
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 января 2019 г.

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