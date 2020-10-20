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"Силуанову жмут "минфиновские штанишки": Возомнил себя Путиным? Баранец раскрыл амбиции министра

20 октября 2020, 23:05  •  50 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец заметил, что Антон Силуанов возомнил себя Владимиром Путиным, поскольку пытается собственноручно решать те дела, в которых необходимо участие президента РФ. Эксперт раскрыл амбиции министра: "Силуанову жмут "минфиновские штанишки".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал инициативу Минфина по сокращению численности Вооружённых сил России и сотрудников МВД на 10%. О данных предложениях ведомства ранее сообщали "Известия".
Собеседник Царьграда заметил, что министр финансов Антон Силуанов, судя по всему, возомнил себя президентом РФ Владимиром Путиным.
Я должен здесь напомнить господину Силуанову, что у нас есть человек, у которого по Конституции есть главная прерогатива, он отвечает за реформы силовых ведомств. И без его участия никакие подобные реформы не могут проводиться. Его зовут Владимир Владимирович Путин, он же президент и верховный главнокомандующий. Так вот, любые телодвижения по части сокращения армии, сроков службы, финансового, продовольственного обеспечения не делаются без Кремля, - отметил эксперт.
Он добавил, что 20 октября общался со многими ключевыми фигурами в Министерстве обороны, в том числе с замглавы ведомства и заместителями начальника Генштаба ВС России.
Я спрашивал у них о том, что происходит, и получил следующий ответ. Первое: никаких предложений Минфина по поводу реформирования армии руководство МО не рассматривало. Второе: против тех предложений Минфина, о которых сообщается в СМИ, руководство Минобороны категорически против, - передал Баранец.
Собеседник Царьграда, кроме того, высказал свои предположения по поводу целей данных шагов Министерства финансов.
Я сейчас начинаю думать, что, видимо, Силуанову очень давит та должность, на которой он существует. А может, не только Силуанову. Похоже, им жмут "минфиновские штанишки", и на политической арене России им хочется чего-то большего. Думаю, что эти предложения идут не от стремления рационально и разумно сэкономить, а от каких-то политических амбиций, может быть, скрытых игр в наших политических и экономических верхах, - предположил Баранец.

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