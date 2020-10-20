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"Силуанову жмут "минфиновские штанишки": Возомнил себя Путиным? Баранец раскрыл амбиции министра
20 октября 2020, 23:05 • 50 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец заметил, что Антон Силуанов возомнил себя Владимиром Путиным, поскольку пытается собственноручно решать те дела, в которых необходимо участие президента РФ. Эксперт раскрыл амбиции министра: "Силуанову жмут "минфиновские штанишки".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал инициативу Минфина по сокращению численности Вооружённых сил России и сотрудников МВД на 10%. О данных предложениях ведомства ранее сообщали "Известия".
Собеседник Царьграда заметил, что министр финансов Антон Силуанов, судя по всему, возомнил себя президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что 20 октября общался со многими ключевыми фигурами в Министерстве обороны, в том числе с замглавы ведомства и заместителями начальника Генштаба ВС России.
Собеседник Царьграда, кроме того, высказал свои предположения по поводу целей данных шагов Министерства финансов.
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