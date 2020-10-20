"Силуанову жмут "минфиновские штанишки": Возомнил себя Путиным? Баранец раскрыл амбиции министра

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал инициативу Минфина по сокращению численности Вооружённых сил России и сотрудников МВД на 10%. О данных предложениях ведомства ранее сообщали "Известия".

Собеседник Царьграда заметил, что министр финансов Антон Силуанов, судя по всему, возомнил себя президентом РФ Владимиром Путиным.

Я должен здесь напомнить господину Силуанову, что у нас есть человек, у которого по Конституции есть главная прерогатива, он отвечает за реформы силовых ведомств. И без его участия никакие подобные реформы не могут проводиться. Его зовут Владимир Владимирович Путин, он же президент и верховный главнокомандующий. Так вот, любые телодвижения по части сокращения армии, сроков службы, финансового, продовольственного обеспечения не делаются без Кремля, - отметил эксперт.

Он добавил, что 20 октября общался со многими ключевыми фигурами в Министерстве обороны, в том числе с замглавы ведомства и заместителями начальника Генштаба ВС России.

Я спрашивал у них о том, что происходит, и получил следующий ответ. Первое: никаких предложений Минфина по поводу реформирования армии руководство МО не рассматривало. Второе: против тех предложений Минфина, о которых сообщается в СМИ, руководство Минобороны категорически против, - передал Баранец.

Собеседник Царьграда, кроме того, высказал свои предположения по поводу целей данных шагов Министерства финансов.