"Силуанову это ой как не по душе": Болезнь Мишустина аукнется Минфину. Мнение Иваткиной

Выпуск "Индекса Иваткиной" накануне получился внеочередным. Говорили о болезни премьер-министра России Михаила Мишустина - у него подтверждён коронавирус. Беседовали об и.о. премьер-министра России Андрее Белоусове.

Ведущая телеканала Царьград Мария Иваткина в авторской передаче напомнила, кто же такой Андрей Белоусов. После его назначения и.о. "вздрогнули все российские либералы, миллиардеры из списка Forbes и чиновники", отметила Мария Иваткина.

"Белоусов с самого своего появления в правительстве приковывает к себе остро критичные взгляды сторонних наблюдателей. Во-первых, он пришёл на место в доску своего Антона Силуанова, который утратил статус первого вице-премьера и остался просто министром финансов, ставьте знак равно - бухгалтером. Негодование многочисленных плакальщиков можно расценивать как знак того, что это назначение, что называется, "в яблочко". Поскольку у федеральных чиновников, работавших в старой команде, сторонников либеральных взглядов и отечественных миллиардеров в долларовом эквиваленте, которые многие годы чувствовали себя хозяевами положения, весьма своеобразный взгляд на пути развития России".

Если быть совсем точными, о развитии вообще не шло никакой речи. Думали лишь о набивании карманов - как собственных, так и приближённых. Но вовсе не о лучшем будущем настоящей империи - огромной России.

"А тут пришёл Андрей Белоусов, который заявил, цитата: "Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно". Конец цитаты. Обидно? Ещё как, для многих. Андрей Белоусов особо запомнился в 2018 году, когда предложил изъять у 14 крупных компаний более триллиона рублей, полученных исключительно за счёт благоприятной ценовой конъюнктуры. Сами компании намеревались распределить сверхдоходы на выплаты дивидендов самим себе. А Белоусов заявил, что после создания соответствующего правового механизма следует эти деньги направить на исполнение майских указов президента. Громче всех возражал против этой инициативы Антон Силуанов".

Мария Иваткина напомнила, как Силуанов, заручившись поддержкой олигархических структур, свёл инициативу тогда ещё помощника президента на нет. Но теперь Силуанов подчинённый. А Белоусов, хоть и на время больничного Мишустина, но лицо номер один в правительстве. Он в ежедневном режиме будет выполнять как обязанности премьера, так и свою прежнюю работу. По сути, Белоусову придётся принимать все ключевые решения.

"Думаю, Силуанову это ой как не по душе. А еще Эльвире Набиуллиной, с которой исполняющий обязанности председателя правительства имеет кардинально разные точки зрения по большому количеству вопросов. Белоусов человек достаточно жёсткий и прямолинейный. Так, на недавнем совещании о поддержке экономики в части банковского кредитования он сообщил президенту о многочисленных барьерах, которые мешают предпринимателям брать кредиты в банках. Ну а это бросило тень на Эльвиру Набиуллину. Сильно, конечно, поменялась роль госпожи председателя ЦБ после смены правительства. Если раньше с ней взаимодействовал, прямо скажем, мягкотелый Антон Силуанов, который легко согласился на понижение в должности, было обидно, досадно, но ладно - то теперь его место занял ориентированный на реализацию майских указов Андрей Белоусов", - отметила в своём обзоре происходящего Мария Иваткина.