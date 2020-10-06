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"Силуанов, можно?": Глава Минфина оконфузился и получил короткий выговор от Путина

06 октября 2020, 17:05  •  33 • Политика
Глава Минфина Антон Силуанов во время заседания с Владимиром Путиным едва пробился на "приём" к главе государства, слегка оконфузившись, и тут же получил от президента короткий выговор. "Называйте себя, пожалуйста", - попросил Путин, на что министр сразу назвался: - "Силуанов, можно?".
Во время заседания с президентом Владимиром Путиным по вопросам спорта глава Минфина Антон Силуанов слегка оконфузился. Он попытался было прорваться на "приём" к главе государства во время видеоконференции, но не был сразу узнан. И получил за то, что не назвался, короткий выговор от Путина.
"Называйте себя, пожалуйста", - попросил президент.
"Силуанов, можно?" - раздался робкий голос за кадром.
"Да, Антон, пожалуйста. Погромче называйте себя, чтобы камера вас могла взять", - попросил министра глава государства.
"Спасибо, Владимир Владимирович, я кратко, - пообещал Силуанов. - Два вопроса. Первое - поддерживаем стратегию (развития физкультуры и спорта. - Ред.). Единственное, вопрос по деньгам".
Последней фразой Силуанов вызвал улыбку президента, но продолжил, уточнив, что "трёхлетка укладывается, а потом объёмы возрастают в два раза".

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