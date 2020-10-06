"Силуанов, можно?": Глава Минфина оконфузился и получил короткий выговор от Путина

Во время заседания с президентом Владимиром Путиным по вопросам спорта глава Минфина Антон Силуанов слегка оконфузился. Он попытался было прорваться на "приём" к главе государства во время видеоконференции, но не был сразу узнан. И получил за то, что не назвался, короткий выговор от Путина.

"Называйте себя, пожалуйста", - попросил президент.

"Силуанов, можно?" - раздался робкий голос за кадром.

"Да, Антон, пожалуйста. Погромче называйте себя, чтобы камера вас могла взять", - попросил министра глава государства.

"Спасибо, Владимир Владимирович, я кратко, - пообещал Силуанов. - Два вопроса. Первое - поддерживаем стратегию (развития физкультуры и спорта. - Ред.). Единственное, вопрос по деньгам".

Последней фразой Силуанов вызвал улыбку президента, но продолжил, уточнив, что "трёхлетка укладывается, а потом объёмы возрастают в два раза".