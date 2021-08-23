"Силой прорываться не буду". Пять сенсаций прощального визита Меркель на Украину

Начавшийся со скандала и завершившийся фарсом прощальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев, обещавший быть протокольным, войдёт в историю благодаря пяти сенсациям.

Две сенсации первого часа: кого и почему не пустили на встречу

Произошла сразу по прилёте Меркель в Киев из Берлина, куда она дипломатических тонкостей ради успела вернуться из Москвы, где перед этим провела заключительные в своём нынешнем качестве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В отличие от пышной встречи в Москве, в Киеве Меркель встретили в высшей степени скромно и крайне холодно, можно сказать, со скандалом.

Лидера ведущей европейской страны, которой администрация Джо Байдена вроде бы поручила курировать Украину, встречали мелкие чиновники. При этом власти демонстративно не разрешили принять во встрече участие мэру Киева Виталию Кличко. Можно понять возмущение этого тесно связанного с Германией деятеля, которого Берлин прочил (пока ему не дали по рукам американцы) в президенты Украины по итогам госпереворота 2014 года. Свою боль Кличко излил в своём телеграм-канале:

Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время её прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду.

Экс-боксёр обнародовал видеозапись, на которой сотрудник охраны в зале официальных делегаций в аэропорту отказывается его впускать, поскольку Кличко отсутствует в списках: "Такое в моей практике мэра впервые. Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?"

Тут не только одна сенсация насчёт оскорбления немцев, но сразу две. Украинские СМИ писали, что президент Владимир Зеленский может в скором времени попросить Кличко (правоохранительные органы Украины проводят расследование злоупотреблений в мэрии) уйти с должности столичного мэра, а он сам публично заявлял, что его хотят заменить на "залётного ставленника". На Украине есть в единственном числе такой "залётный" "борец с коррупцией". Этого давнего и преданного сотрудника США зовут Михаил Саакашвили.

Все флаги в гости будут к нам? Или не все?

На третью сенсацию обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова: на совместной пресс-конференции Зеленского и Меркель в Киеве не было флагов ЕС, в зале за их спинами стояли по три флага Германии и Украины. Это – редчайший случай. На совместной пресс-конференции лидеров России и ФРГ в Москве рядом с немецким флагом красовался евросоюзовский. Почему он исчез, почему украинцы его не поставили? Вот мнение Захаровой на этот счёт, выраженное в её телеграм-канале:

Ладно, так бывает в Азии или Америке. Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский президент даже за собой ставил ЕС-овскую диковинку. Кстати, как и Саакашвили. В Киеве сине-жёлтая гамма красуется лишь на украинском стяге. Интересно почему?

Вариантов, по мнению официального представителя МИД России, два. Во-первых, "возможно, это было сделано для того, чтобы лишний раз не поднимать тему Евросоюза и не "наступать на больную мозоль" украинских властей.

Вариант второй: не видать Украине Евросоюза, как флага ЕС,

– считает Захарова.

А мы осмелимся предложить ещё одну версию: Киев хотел этим подчеркнуть, что уходящая на покой Меркель говорит с ним только от своего имени и имени своей страны, а ЕС в целом, надежда на "реки с молочными берегами" от которого в правящих кругах Украины ещё теплится, тут ни при чём. А значит, всё неудобное для Киева из того, что сказала Зеленскому Меркель, уйдёт вместе с ней…

Для зелёной энергетики нужно много "зелёных"

Четвёртая, можно сказать, двойная сенсация заключается в том, что Меркель официально предупредила Киев готовиться к тому, что его связанная с обдиранием России транзитная жизнь однажды закончится. На совместной пресс-конференции после завершения переговоров с Зеленским канцлер ФРГ констатировала:

Шаг за шагом к 2050 году Европе нужно будет достигать климатического нейтралитета. Это означает, самое позднее через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве.

Поэтому, подчеркнула Меркель, Украина должна быть готова к такому развитию событий и развивать "зелёную энергетику", что, по мнению Киева, является очень дорогим удовольствием, денег на которое у Украины нет, и этот переход в любом случае не может быть быстро осуществлён, тогда как транзитный договор с Россией нужно продлевать уже в 2024 году.

В этой сенсации прячется фактически ещё одна сенсация или подсенсация. Озвучив эту очевидную проблему в Киеве, Меркель косвенно поддержала президента Путина, заявившего после переговоров с ней о "Северном потоке – 2" в Кремле:

Он на 2 тысячи километров короче, чем украинский транзит, и этот более экологически чистый проект в пять раз сокращает выбросы в атмосферу. И это намного дешевле, чем через Украину. Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой срок и в каком объёме, а для этого должны понять от европейских партнёров, сколько они готовы закупать. А с учётом зелёной повестки, которая осуществляется в Европе, – будут ли у нас закупать газ и сколько.

Что это значит? Что продление договора с Украиной зависит, прежде всего, от европейцев, а не от России, содержать Украину под предлогом транзита газа Москва не обязана.

Сенсация с провокацией

Пятая сенсация связана с войной в Донбассе. На совместной пресс-конференции в Киеве Меркель утверждала, что

Россия является участницей этого конфликта, и поэтому Украина делает правильно, когда отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов.

"Сепаратистов" она вспоминала и в Москве. Всё очень откровенно и очень по-немецки, хотя эта фрау принимала личное участие в появлении Минских соглашений, согласно которым Россия не является участником конфликта, и Киев должен вести переговоры с Донецком и Луганском, о чём она не может не знать.

Вот вам и секрет того, почему Киев категорически отказывается выполнять эти соглашения. Там, как и на Западе, надеются, что их нарушит Россия, согласившись говорить по Донбассу с Киевом и тем самым признав себя "агрессором", "оккупантом" со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Таким образом, Меркель с Зеленским наглядно продемонстрировали, что считают Минские соглашения фикцией. Так не пора ли и Москве прекратить играть в приличия с теми, кто этого не заслуживает, жертвуя при этом своими очевидными национальными интересами? Заявления Меркель насчёт того, что мирное урегулирование в "нормандском формате" "не продвигается так, как этого хотелось бы" и что встреча лидеров стран "нормандского формата" возможна, "если мы сможем разработать хорошую повестку дня", говорят о том, что в Берлине всё ещё надеются на то, что Москва предаст Донбасс, что абсолютно не отвечает реальности.

Что с того?

В завершение своего пребывания в Киеве чувствовавшая себя скованно Меркель, над которой издевались весьма утончёнными способами, была награждена Зеленским орденом Свободы. Это – высшая государственная награда Незалежной, которая вручается иностранцам за особые заслуги в защите суверенитета и независимости Украины, развитии демократии, защите прав и свобод человека. Согласитесь, что это фарс.

Особенно если вспомнить, что на сам праздник по случаю "незалежности" фрау канцелерин отнюдь не собиралась оставаться.