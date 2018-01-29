|
"Силовые машины": Новые санкции США противоречат закону и нормам ВТО
29 января 2018, 17:54 • 263 • Политика
Представитель компании назвал основания для ее включения в санкционный список надуманными и не соответствующими действительности.
Внесение компании "Силовые машины" в расширенный список санкций США является незаконным и противоречащим нормам Всемирной торговой ассоциации (ВТО). Об этом официальный представитель компании заявил журналистам.
По его словам, санкции США в отношении "Силовых машин" являются незаконными сами по себе, кроме того, противоречат нормам Всемирной торговой организации, членами которой являются США и Россия. Кроме того, формальная сторона оснований для включения компании в санкционный список является надуманной, она абсолютно не соответствует действительности, добавил он.
Напомним, 26 января США расширили число организаций и физических лиц в России и других странах, на которых распространяются односторонние американские санкции в связи с событиями на Украине. В новый список вошли еще 12 организаций, якобы связанных с "Сургутнефтегазом", в том числе компания "Силовые машины" и структура Ростеха - "Технопромэкспорт".
Подпишитесь на нас
263
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
28 января 2018, 06:09
|
24 января 2018, 04:39
|
28 января 2018, 12:39
|
25 января 2018, 00:09
|
29 января 2018, 01:39
|
23 января 2018, 05:39
|
23 января 2018, 18:39