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"Силовые машины": Новые санкции США противоречат закону и нормам ВТО

29 января 2018, 17:54  •  263 • Политика
Представитель компании назвал основания для ее включения в санкционный список надуманными и не соответствующими действительности.
Внесение компании "Силовые машины" в расширенный список санкций США является незаконным и противоречащим нормам Всемирной торговой ассоциации (ВТО). Об этом официальный представитель компании заявил журналистам.
По его словам, санкции США в отношении "Силовых машин" являются незаконными сами по себе, кроме того, противоречат нормам Всемирной торговой организации, членами которой являются США и Россия. Кроме того, формальная сторона оснований для включения компании в санкционный список является надуманной, она абсолютно не соответствует действительности, добавил он.
Напомним, 26 января США расширили число организаций и физических лиц в России и других странах, на которых распространяются односторонние американские санкции в связи с событиями на Украине. В новый список вошли еще 12 организаций, якобы связанных с "Сургутнефтегазом", в том числе компания "Силовые машины" и структура Ростеха - "Технопромэкспорт".

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