"Силовые игры Путина": США заявили об "устрашающих маневрах" России против американской авиации в Арктике

"Страшилки" времен холодной войны нередко появляются в американской прессе. Вот и телеканал NBS News решил немного попугать своих поклонников, рассказав о буднях американских пилотов на Аляске, которым "все чаще приходится просыпаться среди холодной ночи", чтобы вылететь на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 "родом из 1950-х годов".

Только на прошлой неделе, напоминают авторы материала Рэчел Эллехус и Марк Симаковский, российские бомбардировщики два раза приблизились к американскому побережью. Истребителям-невидимкам F-22 пришлось даже "приложить усилия", чтобы "отогнать непрошеных гостей".

"Каждая из сторон во время таких встреч собирает разведывательную информацию, проверяет возможности и анализирует скорость реакции, накапливая опыт для будущих вероятных конфликтов", - заявляют авторы материала.

В такие моменты американские пилоты внимательно осматривают российские самолеты, нередко даже преследуют их. Потом воздушные суда расходятся, и каждый из них берет свой курс.

По словам журналистов, в последнее время российская военная авиация увеличила число полетов, особенно в арктической зоне. Тем самым, считают авторы материала, "Москва хочет показать", что у нее имеется не только решимость противостоять Западу в Арктике, но и соответствующие боевые возможности.

"Российские "воздушные вторжения" также имеют внутреннюю составляющую: вид российских бомбардировщиков, перехватываемых американскими истребителями вблизи американских берегов, укрепляет имидж сильной России", - утверждается в материале NBS News.

Вывод из всего изложенного американские журналисты делают довольно неожиданный. Оказывается, "Путину льстит", что американские пилоты вынуждены вылетать "на перехват" бомбардировщиков из России. К тому же таким способом российский лидер якобы "отмахивается" от вопросов об "экономическом застое" в стране и "удушающих" западных санкциях.

В заключении своего материала Рэчел Эллехус и Марк Симаковский призывают США, Канаду и другие страны указать России "границы допустимых действий", иначе Москва и впредь якобы "будет посягать" на международные нормы в арктическом регионе, пытаясь "изменить соотношение сил в свою пользу". Дело может дойти до того, предупреждают авторы, что в Арктике "правила будет устанавливать Россия".