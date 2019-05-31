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"Силовые игры Путина": США заявили об "устрашающих маневрах" России против американской авиации в Арктике
31 мая 2019, 03:39 • 18 • В мире
Журналисты американского телеканала NBS News утверждают, что Москва по-прежнему остается "стратегическим конкурентом" Вашингтона, а "устрашающие маневры" российских пилотов против авиации США в Арктике – это часть "силовой игры Путина", который "подает" сигнал о том, что Россия "может атаковать американскую территорию".
"Страшилки" времен холодной войны нередко появляются в американской прессе. Вот и телеканал NBS News решил немного попугать своих поклонников, рассказав о буднях американских пилотов на Аляске, которым "все чаще приходится просыпаться среди холодной ночи", чтобы вылететь на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 "родом из 1950-х годов".
Только на прошлой неделе, напоминают авторы материала Рэчел Эллехус и Марк Симаковский, российские бомбардировщики два раза приблизились к американскому побережью. Истребителям-невидимкам F-22 пришлось даже "приложить усилия", чтобы "отогнать непрошеных гостей".
В такие моменты американские пилоты внимательно осматривают российские самолеты, нередко даже преследуют их. Потом воздушные суда расходятся, и каждый из них берет свой курс.
По словам журналистов, в последнее время российская военная авиация увеличила число полетов, особенно в арктической зоне. Тем самым, считают авторы материала, "Москва хочет показать", что у нее имеется не только решимость противостоять Западу в Арктике, но и соответствующие боевые возможности.
Вывод из всего изложенного американские журналисты делают довольно неожиданный. Оказывается, "Путину льстит", что американские пилоты вынуждены вылетать "на перехват" бомбардировщиков из России. К тому же таким способом российский лидер якобы "отмахивается" от вопросов об "экономическом застое" в стране и "удушающих" западных санкциях.
В заключении своего материала Рэчел Эллехус и Марк Симаковский призывают США, Канаду и другие страны указать России "границы допустимых действий", иначе Москва и впредь якобы "будет посягать" на международные нормы в арктическом регионе, пытаясь "изменить соотношение сил в свою пользу". Дело может дойти до того, предупреждают авторы, что в Арктике "правила будет устанавливать Россия".
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