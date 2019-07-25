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"Силовые действия получат поддержку общества": Гозман провоцирует бунт в России

25 июля 2019, 12:54  •  40 • Политика
Лидер "Союза правых сил" Леонид Гозман прокомментировал на "Эхе Москвы" события вокруг выборов в Мосгордуму, в ходе которых силовики начали допросы и обыски организаторов несанкционированных уличных акций. "Режим обречен", - предвещает либерал.
По мнению Гозмана, происходящее делит ситуацию на "до" и "после". Власть "немного нервничает", и аресты лидеров протеста были неизбежными, считает он.
В предстоящую субботу, на которую оппозиционеры назначили свои митинги, власти традиционно перекроют центр и будут разделять собравшихся на небольшие группы, чтобы арестовывать, предрекает Гозман. "Революции в субботу не случится", - пишет он.
Однако подавлением протеста в субботу власть лишь "усилит размах и жесткость репрессий", что сделает ситуацию необратимой, полагает либеральный деятель. "Все это им не поможет, режим обречен", - заявляет Гозман.
Оппозиционно настроенные граждане уже не будут склонны к договорам с властью, а отсутствие у Кремля "людей, готовых его защищать", приведет к обрушению власти, полагает политик.
"Вряд ли стоит обсуждать здесь конкретные сценарии того, как все это может произойти. Если считать, что мы сейчас, допустим, в 1905-м, то вопрос в том, сколько в нынешних условиях отделяет нас от 1917-го?" – заключает Гозман свои размышления.

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