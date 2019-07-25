"Силовые действия получат поддержку общества": Гозман провоцирует бунт в России

По мнению Гозмана, происходящее делит ситуацию на "до" и "после". Власть "немного нервничает", и аресты лидеров протеста были неизбежными, считает он.

В предстоящую субботу, на которую оппозиционеры назначили свои митинги, власти традиционно перекроют центр и будут разделять собравшихся на небольшие группы, чтобы арестовывать, предрекает Гозман. "Революции в субботу не случится", - пишет он.

Однако подавлением протеста в субботу власть лишь "усилит размах и жесткость репрессий", что сделает ситуацию необратимой, полагает либеральный деятель. "Все это им не поможет, режим обречен", - заявляет Гозман.

Оппозиционно настроенные граждане уже не будут склонны к договорам с властью, а отсутствие у Кремля "людей, готовых его защищать", приведет к обрушению власти, полагает политик.

"Вряд ли стоит обсуждать здесь конкретные сценарии того, как все это может произойти. Если считать, что мы сейчас, допустим, в 1905-м, то вопрос в том, сколько в нынешних условиях отделяет нас от 1917-го?" – заключает Гозман свои размышления.