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"Силовой" прием ОМОНа испытал на себе: Как на самом деле "винтили" людей во время "прогулки"-митинга в Москве

05 августа 2019, 12:09  •  162 • Политика
После протестной акции в Москве в минувшую субботу, замаскированную под "прогулки" по столичным бульварам, в Сети появилось немало новых обвинений в адрес применяющих силу росгвардейцев. На себе "силовой" прием ОМОНа испытал и корреспондент Царьграда Ян Комарницкий, который пытался отговорить пришедших на незаконный митинг. В соцсети выложили видео того, как "винтили" журналиста. Подробности он позже рассказал сам.
3 августа в Москве прошла очередная протестная акция, спровоцированная оппозицией. На этот раз все решили замаскировать под "прогулки" по столичным бульварам. Однако на этот раз дальше криков "позор" под аплодисменты "протестующие" идти не решились. При этом задержания также были.
В соцсетях тут же начали распространять "страшилки", что силовики якобы действуют жестко против митингующих.
Корреспондент Царьграда Ян Комарницкий на себе испытал "силовой" прием ОМОНа. Пока он пытался вразумить пришедших на протестную акцию и объяснял, что она противозаконна, вокруг него собралась небольшая толпа. Это-то и привлекло внимание силовиков.
Видео того, как это происходило, выложила у себя в Facebook обозреватель "МК" Ирина Боброва.
"Один из самых ярких эпизодов шествия. Стоим мы такие около метро "Пушкинская". ОМОН бегает, людей винтят, - рассказала журналистка. - Смотрю, мужик рядом собрал народ, впаривает окружающим, что ходить на такие митинги нельзя, это нарушение закона, бла-бла-бла, расходитесь все, а полиции "браво". Пока он топил за полицию, ему от них же и прилетело".
По поводу "прилетело", судя по видеозаписи, обозреватель явно перегнул палку. Тем более что и сам Ян позже рассказал, как на самом деле его задерживали. Очень быстро и предельно аккуратно несколько сотрудников Росгвардии подняли журналиста на руки и унесли с площади. Отпустили, к слову, довольно быстро. Силовики изучили пресс-карту, а после объяснили, почему забрали из всей толпы именно Яна.
"Мне позже в полиции объяснили, почему именно меня взяли, - отметил корреспондент Царьграда. - Я вокруг себя толпу собрал, поэтому меня и "свинтили".
Если посмотреть внимательно записи по другим задержаниям, то и на них видно, как предельно корректно работают российские силовики, в отличие от своих западных коллег. Те же французские ажаны церемониться ни с протестующими, ни с прессой не намерены: в ход идут и дубинки, и слезоточивый газ, и водометы. В США митингующие рискуют так и вовсе получить пулю. И не резиновую.

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