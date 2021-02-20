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"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева - эксперт раскрыл инсайд
20 февраля 2021, 13:05 • 192 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что нынешнее обострение в Донбассе вскоре может обернуться полноценным наступлением ВСУ. Он раскрыл инсайд, рассказав, с чего начнётся масштабная атака Киева.
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Он просчитал возможное дальнейшее развитие событий в интервью для канала Царьград.
Так, наблюдатели из международных организаций в настоящее время регистрируют почти тысячу нарушений перемирия за сутки. Леонков между тем связал новый виток эскалации с приходом к власти в США нового президента Джо Байдена, который, кстати, как раз стоял за майданом 2013-2014 гг.
Он добавил, что новое наступление украинской армии, скорее всего, начнётся с громкой провокации. Собеседник "Первого русского" поделился инсайдом на этот счёт.
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