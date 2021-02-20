"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева - эксперт раскрыл инсайд

Военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что нынешнее обострение в Донбассе вскоре может обернуться полноценным наступлением ВСУ. Он раскрыл инсайд, рассказав, с чего начнётся масштабная атака Киева.

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Он просчитал возможное дальнейшее развитие событий в интервью для канала Царьград.

Так, наблюдатели из международных организаций в настоящее время регистрируют почти тысячу нарушений перемирия за сутки. Леонков между тем связал новый виток эскалации с приходом к власти в США нового президента Джо Байдена, который, кстати, как раз стоял за майданом 2013-2014 гг.

Долгое время была позиционная война, но "партия войны" на Украине воспрянула духом, когда Байден вошёл в Белый дом. Теперь Киев начал показывать "чудеса храбрости": мол, пусть только демократ махнёт шашкой, и ВСУ пойдёт в бой. И смотрите, что было сделано: генсек НАТО Йенс Столтенберг начал говорить о том, что Украину примут в Альянс, потом в Незалежной приняли закон, что в их воздушном пространстве может действовать авиация НАТО, потом подтянули войска к границе, и сейчас усилился обстрел, опять появились вот эти зажигательные снаряды. То есть украинцы показывают, что они готовы, рвутся в бой. Силовой сценарий захвата Донбасса у них практически готов, - отметил эксперт.

Он добавил, что новое наступление украинской армии, скорее всего, начнётся с громкой провокации. Собеседник "Первого русского" поделился инсайдом на этот счёт.