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"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева - эксперт раскрыл инсайд

20 февраля 2021, 13:05  •  192 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что нынешнее обострение в Донбассе вскоре может обернуться полноценным наступлением ВСУ. Он раскрыл инсайд, рассказав, с чего начнётся масштабная атака Киева.
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Он просчитал возможное дальнейшее развитие событий в интервью для канала Царьград.
Так, наблюдатели из международных организаций в настоящее время регистрируют почти тысячу нарушений перемирия за сутки. Леонков между тем связал новый виток эскалации с приходом к власти в США нового президента Джо Байдена, который, кстати, как раз стоял за майданом 2013-2014 гг.
Долгое время была позиционная война, но "партия войны" на Украине воспрянула духом, когда Байден вошёл в Белый дом. Теперь Киев начал показывать "чудеса храбрости": мол, пусть только демократ махнёт шашкой, и ВСУ пойдёт в бой. И смотрите, что было сделано: генсек НАТО Йенс Столтенберг начал говорить о том, что Украину примут в Альянс, потом в Незалежной приняли закон, что в их воздушном пространстве может действовать авиация НАТО, потом подтянули войска к границе, и сейчас усилился обстрел, опять появились вот эти зажигательные снаряды. То есть украинцы показывают, что они готовы, рвутся в бой. Силовой сценарий захвата Донбасса у них практически готов, - отметил эксперт.
Он добавил, что новое наступление украинской армии, скорее всего, начнётся с громкой провокации. Собеседник "Первого русского" поделился инсайдом на этот счёт.
Есть информация у меня из надёжных источников, что ВСУ зашлёт к позициям сил ДНР диверсионную группу. У них там есть бойцы, они готовят их, периодически экзаменуют, отрабатывают прорыв обороны и так далее. В группе будут представители ЧВК Academi, это бывшая ЧВК Blackwater, представители "МИ-6". Скорее всего, они попадут под огонь, потому что будет слита информация, затем поднимется хайп, на фоне этого американцы и британцы срочно перекинут войска уже на готовые базы, а Украину, Грузию и Молдавию присоединят к НАТО - не как членов, а как ключевых партнёров. Такой сценарий приведёт к тому, что на территории Незалежной будут легализованные военные объекты Североатлантического альянса, - подытожил Леонков.

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