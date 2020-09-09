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"Силовой резерв Путина" уже в Белоруссии? Сенсация СМИ обернулась разоблачением

09 сентября 2020, 17:00  •  72 • Политика
"Силовой резерв Путина" уже в Белоруссии? Сенсация СМИ обернулась разоблачением. Так, местного силовика пытались выдать за петербуржца. Принадлежность "карателя" к России, однако, вскоре опровергли. Выяснилось, что он в действительности родом из Витебска.
В Белоруссии "вычислили" представителя "силового резерва Путина". Утверждается, что якобы спецподразделения из РФ уже действуют в республике, участвуя в разгоне беспорядков.
Об этом заявил пользователь Facebook Сергей Наумович. Он сослался на кадры с несанкционированных акций протеста. На видео, как утверждается, удалось идентифицировать одного из силовиков.
Им, по словам пользователя, якобы оказался некто Андрей Карпов из Петербурга. Отмечается, что это стало понятно по фрагментам сведений в его закрытых профилях в соцсетях, сообщает израильский канал 9 TV.
Принадлежность Карпова к России, однако, вскоре опровергли. Telegram-канал NEXTA Live написал, что мужчина в действительности родом из Витебска.
Кроме того, у него есть брат-близнец. Сам "каратель" является профессиональным бойцом ушу-саньда и кикбоксером.

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