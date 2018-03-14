"Сильный президент" - в Ливане развесили баннеры с Путиным

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В социальных сетях распространяют фото плаката с Владимиром Путиным, которое, по словам автора, сделано в Ливане.

В социальных сетях и мессенджерах тиражируют фото, которое, по словам автора, сделано в Ливане. В кадре - предвыборный плакат президента России Владимир Путина.

Путин в темных очках, а на фоне его фотографии надпись: "Сильный президент - сильная Россия". На фотографии есть водяной знак. Судя по нему, сделан кадр AFP.

Напомним, 18 марта в России пройдут выборы президента России. Путин - один из кандидатов на пост. В том числе голосование состоится в странах мира, где находятся граждане России. Возможно, плакат - часть кампании по поддержке президента России в Ливане.

Досье

Зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").