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"Сильный ход Владимира Путина": Пушков объяснил, как удалось обойти и США, и Турцию

11 ноября 2020, 11:20  •  268 • Политика
Сенатор Алексей Пушков объяснил, как России удалось обойти и США, и Турцию в непростом нагорно-карабахском раскладе. По его словам, соглашение о прекращении войны в непризнанной республике - сильный ход Владимира Путина.
В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана сообщили о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, российские миротворцы встанут вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.
Кроме того, в регионе российская погранслужба ФСБ будет там контролировать транспортное сообщение.
При этом все транспортные и экономические связи в регионе будут разблокированы.
Как отметил в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков, достижение этого соглашения - "впечатляющий "tour de force" (сильный ход) Владимира Путина".
Он подчеркнул, что таким манёвром Москва, по сути, обыграла и США, и Турцию.
"Сопредседатели Минской группы США и Франция так и остались на обочине как переговорного процесса, так и его результатов. Собственно, им осталось одно: поддержать это соглашение. Турция, которая стала активно утверждаться в Закавказье, при всей её очевидной роли, отныне будет ограничена в своих амбициях и самим соглашением, и присутствием российских миротворцев, которое еще более увеличивает вес России в регионе.
При этом у Анкары появятся свои наблюдатели и нет оснований для недовольства Москвой. России удался блестящий финал в исключительно сложной шахматной партии, главные ходы в которой остались за пределами видимости", - отметил он.

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