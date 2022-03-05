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"Сильнейшая Волноваха": Зеленскому передали привет из 1943 года
05 марта 2022, 02:15 • 255 • Политика
Журналист Руслан Осташко передал привет президенту Украины Владимиру Зеленскому из 1943 года. Сделал это при помощи картинки. "Сильнейшая Волноваха", - гласит подпись.
"Не хочется забегать вперёд, но... Вот вам привет из 1943 года", - написал журналист в своём Telegram-канале "Осташко! Важное".
К посту прикреплён рисунок известного художника Бориса Ефимова. Карикатура датирована 1943 годом.
На картинке изображена комната с картой во всю стену. Рядом телефонный аппарат с висящей трубкой. На полу опрокинутый стул и советские сводки с фронта, а также газета с заголовком "Советский морской десант западнее Мариуполя". Гитлер с высунутым языком прислонился к стене, держится за голову и живот.
Карикатура озаглавлена "Очередной приступ".
"В связи с взятием советскими войсками Мариуполя, у фюрера сильнейшая Волноваха..." - написано внизу мелким шрифтом.
Напомним, 2 марта военкор Семён Пегов сообщал об ожесточённых боях в Мариуполе. В город вошли войска ДНР при поддержке русских военных. Причём сразу с двух направлений: с Новоазовска на востоке и Волновахи на севере.
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