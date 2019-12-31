"Сильнее, чем когда-либо": Витязева - какие доказательства "для Гааги" нашел Bloobmerg в работе Путина

Журналистка Юлия Витязева с иронией прокомментировала материал Bloomberg о достижениях Владимира Путина, которых удалось достичь за 20 лет руководства страной. Витязева перечислила основные тезисы и выложила их с хэштегом "для Гааги". Так журналистка намекнула, насколько "рады" нашим успехам многие иностранные политики.

Оценивая результаты 20-летнего пребывания Владимира Путина у власти, издание отмечает также, что на недавнем саммите "нормандской четвёрки" в Париже именно президент России доминировал в зале, где проходили переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомнил автор публикации и о победе России в сфере вооружения. В частности, о создании нашей страной гиперзвукового оружия, не имеющего аналогов в мире. Именно при Путине, указывает автор публикации, "Россия восстановила часть геополитической мощи, которой обладал Советский Союз". В числе заслуг называется укрепление связи с Китаем, возвращение Крыма, преломление хода многолетней войны в Сирии. Кроме того, сюда же включается продажа Турции, как члену НАТО, российских систем С-400, а кроме того, заключение сделок с американским союзником Саудовской Аравией.

"Путинской России - 20 лет, и она сильнее, чем когда-либо. Спустя два десятилетия после своего прихода к власти Владимир Путин восстановил глобальный охват страны", - пишет Bloomberg.