|
"Сильная Европа невозможна без России": В бундестаге признали опасность антироссийских санкций
20 июля 2019, 12:39 • 129 • Политика
Глава комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст признал опасность санкций против России и призвал ЕС отказаться от убыточной политики. "Сильная Европа невозможна без России", - напомнил он в эмоциональном интервью.
Клаус Эрнст рассказал об опасности поддержания антироссийских санкций в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
"Эти санкции не действуют", - заявил он, напомнив, что пять лет под давлением не заставили Россию изменить своим интересам.
В то же время, отмечает глава комиссии бундестага по экономике и энергетике, от санкций страдают европейские компании, в том числе немецкие - поскольку Россия всё больше переориентируется на Китай.
"Сильная Европа просто невозможна без России, повторяю, невозможна... Нам нужно больше сотрудничать, чтобы построить сильную Европу", - переводит эмоциональное выступление депутата RT.
Эрнст раскритиковал недавний призыв новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости "придерживаться позиции силы" в отношениях с Россией. По его мнению, такая политика не может быть успешной.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
129
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июля 2019, 07:24
|
16 июля 2019, 17:39
|
15 июля 2019, 12:24
|
19 июля 2019, 04:09
|
14 июля 2019, 23:24
|
18 июля 2019, 11:39
|
16 июля 2019, 12:39