Клаус Эрнст рассказал об опасности поддержания антироссийских санкций в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Эти санкции не действуют", - заявил он, напомнив, что пять лет под давлением не заставили Россию изменить своим интересам.

В то же время, отмечает глава комиссии бундестага по экономике и энергетике, от санкций страдают европейские компании, в том числе немецкие - поскольку Россия всё больше переориентируется на Китай.

"Сильная Европа просто невозможна без России, повторяю, невозможна... Нам нужно больше сотрудничать, чтобы построить сильную Европу", - переводит эмоциональное выступление депутата RT.

Эрнст раскритиковал недавний призыв новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости "придерживаться позиции силы" в отношениях с Россией. По его мнению, такая политика не может быть успешной.