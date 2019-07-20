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"Сильная Европа невозможна без России": В бундестаге признали опасность антироссийских санкций

20 июля 2019, 12:39  •  129 • Политика
Глава комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст признал опасность санкций против России и призвал ЕС отказаться от убыточной политики. "Сильная Европа невозможна без России", - напомнил он в эмоциональном интервью.
Клаус Эрнст рассказал об опасности поддержания антироссийских санкций в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
"Эти санкции не действуют", - заявил он, напомнив, что пять лет под давлением не заставили Россию изменить своим интересам.
В то же время, отмечает глава комиссии бундестага по экономике и энергетике, от санкций страдают европейские компании, в том числе немецкие - поскольку Россия всё больше переориентируется на Китай.
"Сильная Европа просто невозможна без России, повторяю, невозможна... Нам нужно больше сотрудничать, чтобы построить сильную Европу", - переводит эмоциональное выступление депутата RT.
Эрнст раскритиковал недавний призыв новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости "придерживаться позиции силы" в отношениях с Россией. По его мнению, такая политика не может быть успешной.

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