"Сила "смертельного удара" Лаврова" показала просчеты Израиля, побив рекорды в Сети

Ливанский журналист Али Хайдер сумел подготовить материал, побивший рекорды в Сети. Автор говорил о "силе "смертельного удара" Лаврова", показавшей просчеты Израиля, - аналитика попала в список самых популярных статей по итогам года по версии ИноСМИ.

Али Хайдер из ливанской газеты "Аль-Ахбар" препарировал внешнеполитические просчеты Израиля. Речь шла о том, как Тель-Авив сделал ставку на то, что продолжение военных ударов по Сирии и игра на грани широкомасштабного противостояния заставит Россию изо всех сил давить на Иран и Сирию. Однако на деле стало ясно: у Москвы своя позиция по указанному вопросу - озвучил ее Сергей Лавров, а Израиль просто переиграл сам себя.

Заявление российского министра иностранных дел автор назвал "силой "смертельного удара" Лаврова". Точно так же материал выглядит в рейтинге ИноСМИ по итогам 2018 года. Издание выбирало самые читаемые материалы о политике России в Сирии. "Удар" Лаврова занял первое место - статья набрала почти 150 тысяч просмотров.

Стоит добавить, Россия действительно показала эффективную политику в Сирии, практически сведя на нет провокации.

Что касается Израиля, Али Хайдер писал следующее:

"Секретные и публичные контакты, а также решение израильской авиации не продолжать свои атаки на сирийской территории не смягчили позицию России. Все попытки премьер-министра Биньямина Нетаньяху получить согласие президента Владимира Путина на двустороннюю встречу, чтобы обсудить события на сирийской арене и попытаться создать новую формулу координации, которая предоставила бы израильской армии широкие возможности для продолжения атак, не увенчались успехом".

"Позиция российского министра иностранных дел Сергея Лаврова была воспринята как "смертельный удар" для израильских расчетов, когда он заявил, что возобновление израильских бомбардировок в отношении сирийских объектов не только поставит под угрозу безопасность, но и дестабилизирует регион. Большое значение этой позиции и содержащихся в ней сообщений противоречит израильской ставке на то, что продолжение военных ударов и игра на грани широкомасштабного противостояния заставит российскую сторону оказать давление на иранцев и сирийское государство. По мнению Израиля, это помешает им восстановить и развить ракетный и в целом военный потенциал Сирии, чтобы избежать крупной конфронтации с Израилем на том основании, что это может подорвать российские достижения".

Полный рейтинг ИноСМИ доступен на сайте издания.