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"Сигнал глобалистам". В России появился посол большой перезагрузки?
02 ноября 2021, 12:55 • 139 • Политика
"Катехон" проанализировал статью Дмитрия Медведева о ковидной ситуации в России и мире. Вывод: в России может появиться свой посол великой перезагрузки, и это сигнал глобалистам.
Свою статью заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разместил на страницах "Российской газеты". Автор говорил о шести уроках одной пандемии, безусловно, имея в виду пандемию коронавируса. "Катехон" проанализировал представленный материал и отметил целый ряд акцентов, в том числе внушающих опасения.
Аналитики считают, что в материале, помимо всего прочего, "вплетены ключи, которые явно считываются как глобалистские" - своего рода "рецепты доктора Шваба". Среди тезисов, внушающих опасения, приводится, например:
"Не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране. Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба".
Другими словами, предполагают авторы, вместо изоляции надо ещё больше глобализации и глобального же управления. Кроме того, внимание обращают на заявление по вакцинам от коронавируса. Дело в том, что Дмитрий Медведев открывает окно возможностей не только для отправки наших препаратов миру, но и для принятия чужих у нас.
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