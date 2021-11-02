"Сигнал глобалистам". В России появился посол большой перезагрузки?

"Катехон" проанализировал статью Дмитрия Медведева о ковидной ситуации в России и мире. Вывод: в России может появиться свой посол великой перезагрузки, и это сигнал глобалистам.

Свою статью заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разместил на страницах "Российской газеты". Автор говорил о шести уроках одной пандемии, безусловно, имея в виду пандемию коронавируса. "Катехон" проанализировал представленный материал и отметил целый ряд акцентов, в том числе внушающих опасения.

Аналитики считают, что в материале, помимо всего прочего, "вплетены ключи, которые явно считываются как глобалистские" - своего рода "рецепты доктора Шваба". Среди тезисов, внушающих опасения, приводится, например:

"Не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране. Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба".

Другими словами, предполагают авторы, вместо изоляции надо ещё больше глобализации и глобального же управления. Кроме того, внимание обращают на заявление по вакцинам от коронавируса. Дело в том, что Дмитрий Медведев открывает окно возможностей не только для отправки наших препаратов миру, но и для принятия чужих у нас.