"Сигнал для Киева": В России расшифровали предложение сделки по Крыму от экс-послов США

Антироссийские настроения

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов прокомментировал высказывание бывших американских послов в Киеве. Они заявили, что санкции можно отменить в обмен на Крым. Молохов объяснил Царьграду, почему бывшие американские послы позволяют себе такие жёсткие высказывания.

"Случайных людей не назначают. Это люди определённого склада ума, настроений. Это, в конце концов, часть американской элиты. И, к сожалению, так уж повелось, что на Украину всегда назначались только откровенные русофобы. Поэтому удивляться тому, что они выступили таким единым фронтом, не стоит. Серьёзное внимание на это обращать, я думаю, - тоже", - заявил Молохов.

Он убеждён, что американцы сейчас заняты решением собственных проблем. Поэтому им сейчас "не до каких-то конкретных недружественных акций". При этом Молохов предупредил, что таких акций и высказываний будет ещё много. Но нужно учитывать, что эти люди уже не занимают высоких постов. "Отставной козы барабанщики", - высказался о них руководитель рабочей группы.

"Но они, безусловно, осведомлены о том, что происходит в Киеве. Даже несмотря на то, что они уже в отставке. И определённые установки, которые у них имелись, продолжают по привычке проводить в жизнь. Поэтому это сигнал и для тех, кто сейчас на Украине ещё пока находится у власти, что мы о вас помним и призываем продолжать прежнюю антироссийскую линию. Никаких послаблений не осуществлять", - подытожил Молохов.

"Давление на Кремль"

В интервью изданию NPR три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор - предложили метод давления на Россию. Дипломаты считают, что пандемия коронавируса - отличный повод добиться "возвращения" Крыма Украине. Экс-послы заявили, что это "неожиданная возможность" решить украинский вопрос.

Дипломаты считают, что можно предложить "сделку": США пообещают снять санкции с России, если закончится конфликт на Украине. "Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться", - цитирует "РИА Новости".

Ответ из России

Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил на предложение трёх экс-послов США воспользоваться ситуацией с коронавирусом для "возвращения" Крыма Украине. Однако на такой шантаж против Кремля Аксёнов заявил, что "это как раз тот случай, когда мечтать вредно, прежде всего для самой Америки", и припугнул экс-послов карантином.

Глава Крыма Сергей Аксёнов у себя на странице в соцсети Facebook ответил на предложение экс-послов США.

"Говорят, когда Бог хочет наказать человека, Он лишает его разума", - заметил руководитель региона.

Он напомнил о том, что Америка сегодня является "мировым лидером по количеству заразившихся коронавирусом", а "счёт жертв инфекции приближается к 13 тысячам". Но в то же время американские политики заняты совсем иными мечтами: "То о колонизации Луны, то о "возвращении" Крыма".

"Думаю, что это как раз тот случай, когда мечтать вредно, прежде всего для самой Америки, политическая элита которой так увлеклась идеологическими химерами, что путает свои фантазии с реальностью", - обратил особое внимание Сергей Аксёнов.

А после он пригласил всех трёх бывших послов приехать в Крым и лично поинтересоваться у местных жителей о "возвращении" и о таких, как эти американцы, "возвращенцах". И тут же припугнул экс-послов карантином, которые те обязаны будут пройти.

"Правда, сначала бывшим послам придётся пройти двухнедельный карантин как прибывшим из страны, опасной по коронавирусу", - резюмировал глава Крыма.

"COVID-19 на некоторое время отодвинул на второй план другую напасть. А она тоже очень опасная - слабоумие", - иронично прокомментировал в своём Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.