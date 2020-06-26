Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страны Европы переругались из-за российской статьи
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
Главная / Политика

"Сидят на пороховой бочке и радуются": Польша и Литва балуются с "американскими спичками" - эксперт

26 июня 2020, 16:00  •  65 • Политика
Польша и Литва словно балуются с "американскими спичками", думая, что это ни к чему плохому не приведёт. Однако они "сидят на пороховой бочке", подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, почему увеличение контингента США в Польше фактически ставит под угрозу безопасность самой Европы.
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал слова главы Минобороны Литвы Раймундаса Кароблиса, который радовался наращиванию военного присутствия США в Польше. Своё мнение он выразил в беседе с Baltnews.
Собеседник агентства подчеркнул, что ликование литовского министра выглядит странно, поскольку рост числа американских подразделений фактически ставит под угрозу безопасность самой Европы и никаких выгод последняя от этого не получает.
Он заметил, что все военные объекты в Польше и странах Прибалтики находятся в зоне огневого воздействия России, поэтому в случае агрессии в отношении РФ данные территории подвергнутся ударам.
Между тем Вашингтон вряд ли будет советоваться с Варшавой по поводу возможных военных действий и потому последняя теперь попросту рискует быть втянута в конфликт против воли, подчеркнул Леонков.
"Это всё равно что сидеть на пороховой бочке, баловаться спичками и быть уверенным, что она не взорвётся", - заметил военный эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 01:00
"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму
26 июня 2020, 10:00
Осталось всего 5 дней: С июля в России начнут действовать новые правила для водителей
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конститу...
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к п...
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 06:00
Домогаров впрягся за Ефремова и был затроллен народом (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июня 2020, 05:00
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
24 июня 2020, 15:00
"Почему пять лет ждали?": Россию возмутил новый поворот в расследовании крушения MH17
20 июня 2020, 18:25
Украина согласна прирасти территориями
24 июня 2020, 11:00
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.