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"Сидят на пороховой бочке и радуются": Польша и Литва балуются с "американскими спичками" - эксперт
26 июня 2020, 16:00 • 65 • Политика
Польша и Литва словно балуются с "американскими спичками", думая, что это ни к чему плохому не приведёт. Однако они "сидят на пороховой бочке", подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, почему увеличение контингента США в Польше фактически ставит под угрозу безопасность самой Европы.
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал слова главы Минобороны Литвы Раймундаса Кароблиса, который радовался наращиванию военного присутствия США в Польше. Своё мнение он выразил в беседе с Baltnews.
Собеседник агентства подчеркнул, что ликование литовского министра выглядит странно, поскольку рост числа американских подразделений фактически ставит под угрозу безопасность самой Европы и никаких выгод последняя от этого не получает.
Он заметил, что все военные объекты в Польше и странах Прибалтики находятся в зоне огневого воздействия России, поэтому в случае агрессии в отношении РФ данные территории подвергнутся ударам.
Между тем Вашингтон вряд ли будет советоваться с Варшавой по поводу возможных военных действий и потому последняя теперь попросту рискует быть втянута в конфликт против воли, подчеркнул Леонков.
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