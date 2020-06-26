"Сидят на пороховой бочке и радуются": Польша и Литва балуются с "американскими спичками" - эксперт

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал слова главы Минобороны Литвы Раймундаса Кароблиса, который радовался наращиванию военного присутствия США в Польше. Своё мнение он выразил в беседе с Baltnews.

Собеседник агентства подчеркнул, что ликование литовского министра выглядит странно, поскольку рост числа американских подразделений фактически ставит под угрозу безопасность самой Европы и никаких выгод последняя от этого не получает.

Он заметил, что все военные объекты в Польше и странах Прибалтики находятся в зоне огневого воздействия России, поэтому в случае агрессии в отношении РФ данные территории подвергнутся ударам.

Между тем Вашингтон вряд ли будет советоваться с Варшавой по поводу возможных военных действий и потому последняя теперь попросту рискует быть втянута в конфликт против воли, подчеркнул Леонков.