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"Сидит в своем углу, а амбиции есть": Лукашенко заскочил на чай к лидерам России, Ирана и Турции

15 февраля 2019, 00:39  •  92 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко присоединился к неформальной встрече президентов России, Ирана и Турции. Как видно на фото с места встречи, политик "заскочил на чай" к лидерам астанинской тройки. В настоящее время белорусский лидер находится в Сочи с трехдневным визитом. Историк и политолог Михаил Смолин ранее отмечал, что у лидера Белоруссии Александра Лукашенко есть большие нереализованные политические амбиции "Единственное, чего у него нет, это участия в большой мировой политике. Он больше 25 лет сидит в своем углу, а амбиции есть", - объяснил он.
Белорусский лидер Александр Лукашенко побывал на неформальной встрече астанинской тройки – лидеров России, Ирана и Турции. Как отмечает военный аналитик Борис Рожин на страницах своего блога, не исключено, что "одной из стран-наблюдателей за процессом урегулирования в Сирии станет Белоруссия, которая позиционирует себя как нейтральная страна".
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, Лукашенко на неформальную встречу пригласили не в рамках астанинского процесса, а потому что он находился в Сочи.
У лидера Белоруссии Александра Лукашенко есть большие нереализованные политические амбиции, ранее объяснил историк и политолог Михаил Смолин. И как раз именно так - вовлечением в большую политику - можно "купить" лидера Белоруссии, чем и воспользовался Путин, пригласив его на обед c президентами Турции и Ирана.
"Помните, Лукашенко говорил, зачем ему объединяться с Россией? У него, мол, у самого есть дворец, самолет... Единственное, чего у него нет, это участия в большой мировой политике. Это единственное, чего нельзя купить. Он больше 25 лет сидит в своем углу, а амбиции есть", - пояснил он.
По словам политического эксперта, допустив главу Белоруссии ко встрече с Эрдоганом и Роухани, российский лидер "делает очень интересный ход", учитывая ряд неразрешенных вопросов между братскими государствами.
Напомним, что Лукашенко и Путин 13 февраля провели двусторонние переговоры в Сочи. Планируется, что вторая встреча президентов Беларуси и России в расширенном составе состоится в пятницу 15 февраля.
Те же и Александр Григорьевич: Лукашенко на обеде присоединился к
неформальной встрече президентов России, Ирана и Турции pic.twitter.com/K1T2zjCfG1
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 февраля 2019 г.
Стоит добавить, что неформальное общение лидеров четырех государство состоялось после трехсторонней встречи глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию в Сочи.
В рамках переговоров, как отметил Рожин, российский лидер Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухании и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили шаги по урегулированию сирийского кризиса.
В целом, для астанинской тройки первым пунктом в повестке по САР являются вопросы организации возвращения беженцев и выработки новой Конституции САР. По Идлибу договорились продолжить работу над выполнение сочинской сделки.Кроме того, лидеры официально призвали США выполнить обещание Трампа и уйти из Сирии.
Конкретные решения в дальнейшем будут проявляться уже по факту осуществления в Идлибе и Рожаве, пояснил военный аналитик, по пунктам разъяснив переговорный процесс.

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