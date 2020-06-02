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"Сидит дед в бункере": Соловьёв тонко поддел "гоп-компанию" Навального
02 июня 2020, 00:55 • 50 • В мире
New York Times сообщила о том, что спецслужбы приняли решение спрятать президента США Дональда Трампа и его семью в бункер. Телеведущий Владимир Соловьёв тут же тонко поддел российскую оппозицию: "Представляю, как сейчас Навальный и его гоп-компания начнёт троллить Трампа, мол, "сидит дед в бункере и строчит тви".
Ранее напомним, New York Times сообщила о том, что спецслужбы приняли решение из-за волны беспорядков спрятать президента США Дональда Трампа и его семью в бункер. А всё из-за сотен протестующих, которые собрались в нескольких десятках метров от Белого дома.
В адрес американского президента из разбушевавшейся толпы неслись не только проклятия и угрозы. Свои слова митингующие подкрепили швырянием в сторону Белого дома бутылок и кирпичей.
Сообщается о том, что неизвестно, какой именно момент побудил агентов к такому решению, однако факт остаётся фактом - есть протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой.
Российский телеведущий Владимир Соловьёв в своём авторском Telegram-канале тут же тонко поддел российскую оппозицию.
"Представляю как сейчас Навальный и его гоп-компания начнёт троллить Трампа, мол, "сидит дед в бункере и строчит тви", - предположил телеведущий и сразу не без сарказма опроверг свои предположения: - Ээээээ. Вряд ли. Кураторы не одобрят".
Фото: скриншот Telegram-канала "Соловьев"
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