Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лон...
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
Главная / В мире

"Сидит дед в бункере": Соловьёв тонко поддел "гоп-компанию" Навального

02 июня 2020, 00:55  •  50 • В мире
New York Times сообщила о том, что спецслужбы приняли решение спрятать президента США Дональда Трампа и его семью в бункер. Телеведущий Владимир Соловьёв тут же тонко поддел российскую оппозицию: "Представляю, как сейчас Навальный и его гоп-компания начнёт троллить Трампа, мол, "сидит дед в бункере и строчит тви".
Ранее напомним, New York Times сообщила о том, что спецслужбы приняли решение из-за волны беспорядков спрятать президента США Дональда Трампа и его семью в бункер. А всё из-за сотен протестующих, которые собрались в нескольких десятках метров от Белого дома.
В адрес американского президента из разбушевавшейся толпы неслись не только проклятия и угрозы. Свои слова митингующие подкрепили швырянием в сторону Белого дома бутылок и кирпичей.
Сообщается о том, что неизвестно, какой именно момент побудил агентов к такому решению, однако факт остаётся фактом - есть протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой.
Российский телеведущий Владимир Соловьёв в своём авторском Telegram-канале тут же тонко поддел российскую оппозицию.
"Представляю как сейчас Навальный и его гоп-компания начнёт троллить Трампа, мол, "сидит дед в бункере и строчит тви", - предположил телеведущий и сразу не без сарказма опроверг свои предположения: - Ээээээ. Вряд ли. Кураторы не одобрят".
Фото: скриншот Telegram-канала "Соловьев"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
01 июня 2020, 11:55
"США пошли в лобовую атаку": Кедми раскрыл стратегию американцев
01 июня 2020, 15:55
"У них же нет достойной песни": Вокалист "Землян" разрешил Маску петь "Траву у дома"
01 июня 2020, 11:55
Он приближается: Опубликованы захватывающие фотографии сближения Crew Dragon и МКС
01 июня 2020, 20:55
Чем ответит Роскосмос Илону Маску? Соловьёв дал совет Рогозину
01 июня 2020, 20:55
Слезоточивый газ в лицо: Госдеп получил ноту протеста после нападения на русского журналиста
01 июня 2020, 20:55
Белый дом эвакуировать, людей не пускать: О письме сотрудникам после народного бунта сообщил CNN
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июня 2020, 23:55
Михалкова за его ложь порицают даже люди консервативных взглядов (Руслан Осташко)
02 июня 2020, 00:50
«Провокационные действия»: в Генштабе предупредили о росте активности НАТО у границ Р...
02 июня 2020, 00:50
До 10 июня: Путин поручил укрепить санитарно-эпидемиологическую службу
02 июня 2020, 00:55
Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати...
02 июня 2020, 00:55
"Разыгрываете карту России?" Захарова предостерегла экс-советника Обамы от ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17
27 мая 2020, 07:55
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
27 мая 2020, 23:20
Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.