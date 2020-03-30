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"Сидим дома уже две недели": Русские из Нью-Йорка рассказали о жизни при режиме ЧС

30 марта 2020, 19:35  •  73 • В мире
На минувшей неделе американские власти ввели режим ЧС в 13 штатах страны. Нью-Йорк же вместе с пригородами вице-президент Майкл Пенс назвал "очагом распространения нового штамма коронавируса". "Сидим дома уже две недели", - говорит Валерия, приехавшая в мегаполис из России.
Девушка и ей муж Артём рассказали в беседе с Nation News о том, как проходит их жизнь в условиях карантина. По словам молодого человека, поначалу он даже поддался панике, читая сообщения в соцсетях.
Дома супружеская пара сидит уже две недели. Чтобы пережить непростой период, они заранее запаслись продуктами. Чтобы отвлечься от негатива, Артём, к примеру, общается со своим соседом в онлайн-баре.
Сама не знаю, чему верить, не хотела бы подтверждать чьи-то домыслы, если этого не видела своими глазами. Могу только сказать, что мы все сидим дома уже две недели. Закрыто всё, кроме продуктовых, аптек и больниц. Продукты все есть в достатке, нет только антибактериальных средств. Из-за странного поведения некоторых людей в нескольких магазинах есть ограничения: одна булка хлеба на человека, одна бутылка молока, упаковка яиц, - рассказала Валерия.
Супруги стараются лишний раз не выходить из дома и в целом соблюдают все предписания властей. Кроме того, Артём и Валерия стараются следить за своим питанием, чтобы поддержать иммунную систему, ведь опасному заболеванию больше всего подвержены те, у кого иммунная система ослаблена.
Напомним, с 30 марта полностью самоизолируется российская столица: домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На официальном сайте градоначальника говорится, что ограничения по социальным контактам, передвижению граждан, самоизоляции предпринимаются, чтобы система здравоохранения справилась с пандемией коронавирусной инфекции.

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