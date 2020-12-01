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"Сиди и не кукарекай": Отказавшейся платить за Приднестровье Санду напомнили о судьбе Карабаха

01 декабря 2020, 12:35  •  44 • Политика
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал заявление Санду, которая отказалась платить "Газпрому" за Приднестровье и потребовала вывести российских миротворцев. Он напомнил молдавскому политику о судьбе Карабаха: "Сиди и не кукарекай".
По словам депутата, избранный президент Молдавии противоречит сама себе. С одной стороны, она отказывается признавать долг Приднестровья перед Россией, фактически соглашаясь с тем, что Приднестровская Молдавская Республика - это самостоятельное государство, которое само осуществляет хозяйственную деятельность. С другой стороны, требует вывести из региона российских миротворцев. Однако если Санду не готова брать ответственность за Приднестровье, какое право она имеет что-то требовать в отношении республики, рассуждает парламентарий.
Если это не её страна, то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. Пускай лучше посмотрит на Карабах, куда пришлось тоже миротворцев вводить. А если она хочет развязать войну, то кто ей даст? - отметил Калашников, выступая в эфире НСН.
Депутат напомнил, что жители Приднестровья борются за свою независимость уже 30 лет, и война с ними не будет лёгкой прогулкой. Вместо того, чтобы обострять обстановку в регионе, Калашников посоветовал Санду провести переговоры с президентом ПМР и решить с ним все вопросы.
Ранее избранный президент Молдавии заявила, что Кишинёв не признаёт газовый долг Приднестровья перед Россией и не будет его оплачивать. Речь идёт о сумме в 7,5 млрд долларов. Она подчеркнула, что Молдавия не несёт ответственности за деятельность властей ПМР.

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