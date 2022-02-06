|
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
06 февраля 2022, 11:50 • 366 • Политика
Китаевед Николай Вавилов объяснил, почему президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не стали пожимать друг другу руку при личной встрече.
Политики не пожали друг другу руку, но явно обрадовались встрече и помахали друг другу. Тем не менее некоторые увидели подтекст в отсутствии рукопожатия. В Сети появились сообщения, что "Си Цзиньпин не подал руки президенту России и проявил неуважение к России".
Китаевед объяснил, как стоит трактовать это на самом деле.
- написал Вавилов в своём телеграм-канале.
Китаевед напомнил, что встреча с Путиным была первой и отдельной в графике председателя КНР. Более того, она проходила более трёх часов и имела неформальную часть.
Подпишитесь на нас
366
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 января 2022, 00:05
|
05 февраля 2022, 01:25
|
31 января 2022, 01:50
|
01 февраля 2022, 15:45
|
31 января 2022, 12:20
|
05 февраля 2022, 13:05
|
02 февраля 2022, 05:45