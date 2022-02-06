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"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит

06 февраля 2022, 11:50  •  366 • Политика
Китаевед Николай Вавилов объяснил, почему президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не стали пожимать друг другу руку при личной встрече.
Политики не пожали друг другу руку, но явно обрадовались встрече и помахали друг другу. Тем не менее некоторые увидели подтекст в отсутствии рукопожатия. В Сети появились сообщения, что "Си Цзиньпин не подал руки президенту России и проявил неуважение к России".
Китаевед объяснил, как стоит трактовать это на самом деле.
В связи с ковидными ограничениями председатель КНР не подавал руки ни одному иностранному гостю,
- написал Вавилов в своём телеграм-канале.
Китаевед напомнил, что встреча с Путиным была первой и отдельной в графике председателя КНР. Более того, она проходила более трёх часов и имела неформальную часть.

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