"Шёл 36-й день карантина, и испанцы начали петь по-русски": В Барселоне исполнили… Цоя

Жители Испании, находящиеся в самоизоляции, решили развлечься и спеть. Композицию для этого подобрали неожиданную - "Когда твоя девушка больна" группы "Кино".

Шёл 36-й день карантина, и испанцы начали петь по-русски...

Так, Нурия Мар, проживающая в Барселоне, подписала ролик с исполнением песни, который она выложила на своём канале на YouTube.

Девушка занимается изучением русского языка и признаётся, что она по-настоящему влюблена в него. В период самоизоляции она приобщила к этому также своих друзей и близких.

Они и приняли участие в съёмках видео, записав каждый свою часть дистанционно, из собственных квартир. Испанцы не только стараются пропевать строчки композиции на русском, но и иллюстрируют смысл слов с помощью мимики, жестов и специального реквизита.

На данный момент ролик уже набрал свыше 260 тысяч просмотров на платформе YouTube.