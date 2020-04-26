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"Шёл 36-й день карантина, и испанцы начали петь по-русски": В Барселоне исполнили… Цоя
26 апреля 2020, 00:10 • 28 • В мире
Жители Барселоны решили развлечь себя в период самоизоляции и исполнили композицию Виктора Цоя и группы "Кино" "Когда твоя девушка больна". Они даже записали ролик, который открывается следующей фразой: "Шёл 36-й день карантина, и испанцы начали петь по-русски".
Жители Испании, находящиеся в самоизоляции, решили развлечься и спеть. Композицию для этого подобрали неожиданную - "Когда твоя девушка больна" группы "Кино".
Так, Нурия Мар, проживающая в Барселоне, подписала ролик с исполнением песни, который она выложила на своём канале на YouTube.
Девушка занимается изучением русского языка и признаётся, что она по-настоящему влюблена в него. В период самоизоляции она приобщила к этому также своих друзей и близких.
Они и приняли участие в съёмках видео, записав каждый свою часть дистанционно, из собственных квартир. Испанцы не только стараются пропевать строчки композиции на русском, но и иллюстрируют смысл слов с помощью мимики, жестов и специального реквизита.
На данный момент ролик уже набрал свыше 260 тысяч просмотров на платформе YouTube.
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