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"Шёл 2071 год": Круглый стол в Киеве закончился угрозами русским в Крыму - выселят всех

12 марта 2021, 08:25  •  281 • Политика
Пока в украинском МИДе обсуждают стратегию возвращения Крыма, за другим круглым столом в Киеве обсудили дальнейшие действия после "деоккупации". Обсуждение закончилось угрозами русским - выселят всех. В Сети, однако, вопреки ожиданиям русофобов не испугались, а лишь устало добавили: "Шёл 2071 год…".
В частности, во время пресс-конференции бывший сотрудник так называемого "министерства временно оккупированных территорий" Украины, руководивший разработкой персональных санкций против иностранцев Сергей Мокренюк заявил, что на сегодняшний день является крайне необходимым понять, как наказывать граждан России, "оккупировавших" Крым. По его словам, чрезвычайно важно уже сегодня указать им, что наказан будет каждый. По мнению Мокренюка, если угрожать русским выдворением из Крыма, они не станут покупать жильё на полуострове, тем самым обезопасив себя от "гнева" Киева.
"В действительности, как только украинская власть поднимет флаг над Симферополем, встанет вопрос, кто из граждан РФ, которые сегодня колонизируют полуостров, будет выселен и каким образом", - сказал он, отметив, что об этом очень важно говорить, чтобы "человек, который туда ехал, осознавал последствия".
В Сети устало отметили, что воинственные заявления украинских русофобов, очевидно, будут продолжаться ещё очень долго.
"Шёл 2071 год! В Киеве продолжали решать ответ на вопрос, кто из граждан РФ, которые сегодня колонизируют полуостров, будет выселен и каким образом, как только украинская власть поднимет флаг над Симферополем!" - смеётся пользователь "Алексин".
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил на своей странице в Twitter официальную стратегию "возвращения Крыма", назвав её "тремя китами" деоккупации. В трёх пунктах он фактически признал неспособность Украины самостоятельно решить крымский вопрос.

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