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"Швыряют со стен Кремля через Twitter": Русские "украли" борщ у украинцев? - ВВС

15 октября 2019, 17:39  •  104 • Политика
ВВС опубликовала статью, посвященную борщу, в которой, сославшись на украинских интернет-пользователей, чуть ли не обвинила русских в том, что они якобы "украли" это блюдо у украинцев. "В России, однако, последняя битва за еду - это все о супе, и его швыряют со стен Кремля через Twitter", - пишет СМИ.
ВВС в своей публикации, посвященной борщу, пишет, что обычному человеку жители России, вещающие об этом блюде, "могут показаться очевидными и безобидными, но не украинцам, которые считают суп своим национальным блюдом".
При этом СМИ тонко намекает, что "суп никогда не должен быть вашим оружием в драке". Тем не менее автор публикации едва ли не обвиняет русских в том, что они якобы "украли" это блюдо у украинцев.
"В России, однако, последняя битва за еду - это все о супе, и его швыряют со стен Кремля через Twitter", - говорится в статье.
ВВС напомнила, что соцсети вскипели после публикации в официальном аккаунте МИД России в Twitter фразы про это блюдо: "Классика вне времени, #Borsch - одно из самых известных и любимых в России блюд и символов традиционной кухни".
Украинцы же, пишет автор статьи, считающие борщ своим национальным блюдом, твит восприняли как "пропаганду военного времени". Не забыл автор тут же упомянуть коротко и про войну в Донбассе, и про Крым, который в Киеве и на Западе считают "аннексированным" и "оккупированным" Россией, при этом категорически не принимая в расчет прошедший референдум и почти единогласное мнение (98 процентов) жителей полуострова.
В публикации цитируется и гневный ответ украинской твиттер-сферы: "Как будто кражи Крыма было недостаточно, вам также пришлось пойти и украсть борщ у Украины".
Издание также приводит мнение лондонского аналитика по политическим и экономическим рискам белорусского происхождения Алексея Кокчарова, который и вовсе расценил твит российского МИДа "еще одной попыткой Москвы присвоить культурные ценности".
"Многие культуры претендуют на то, что борщ принадлежит им, - Украина, Беларусь, Польша и Россия, - Украина имеет самые сильные претензии на блюдо", - уверяет британский аналитик белорусского происхождения.

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