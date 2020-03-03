"Швырнуть её на Москву": Соратник Зеленского намерен заполучить атомную бомбу

Соратник Владимира Зеленского, член президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил о том, что лучшим решением проблем с Россией стала бы атомная бомба, сброшенная на Москву. Такое заявление он сделал во время брифинга в Киеве.

По его словам, бомбы у Киева нет, но это вопрос времени.

"Атомной бомбы, чтобы швырнуть её на Москву, у нас пока нет", - отметил он и добавил, что это стало бы "наиболее эффективным способом", чтобы решить "эту проблему".

Стоит отметить, что Потураев не только является членом партии Зеленского, но и занимает пост зампреда комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.