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"Швырнуть её на Москву": Соратник Зеленского намерен заполучить атомную бомбу

03 марта 2020, 15:35  •  29 • Политика
Соратник Зеленского Никита Потураев во время брифинга заявил о намерении заполучить атомную бомбу, чтобы "швырнуть её на Москву". По его словам, отсутствие бомбы - дело времени.
Соратник Владимира Зеленского, член президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил о том, что лучшим решением проблем с Россией стала бы атомная бомба, сброшенная на Москву. Такое заявление он сделал во время брифинга в Киеве.
По его словам, бомбы у Киева нет, но это вопрос времени.
"Атомной бомбы, чтобы швырнуть её на Москву, у нас пока нет", - отметил он и добавил, что это стало бы "наиболее эффективным способом", чтобы решить "эту проблему".
Стоит отметить, что Потураев не только является членом партии Зеленского, но и занимает пост зампреда комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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