"Швейцарские гномы" продали секреты 120 стран

Автор:

Латышев Сергей

Богатые люди всего мира в последние несколько столетий ("вороватая, но верная рука" Петра I князь Александр Меншиков в том числе) предпочитали хранить свои капиталы, даже сомнительного происхождения, в Швейцарии с её пресловутой "банковской тайной", которая якобы жива до сих пор. Возможно, но не для всех. О том, как обстоит дело в действительности, многое мог бы рассказать, например, видный грузинский политик и бизнесмен Бидзина Иванишвили, как и некоторые российские олигархи и крупные чиновники вместе с иными чем-то не угодившими или, наоборот, вдруг пригодившимися Вашингтону африканскими вождями, но вряд ли расскажут. Как швейцарцы с середины ХХ века (и тем более сегодня) охраняют чужие секреты, показал скандал вокруг компании Crypto AG, занимавшейся тем, что ещё выше денег или вообще не имеет денежного эквивалента, — вопросами обеспечения национальной безопасности, причём свыше 120 стран мира.

Согласно опубликованному на днях совместному расследованию немецкой государственной телекомпании ZDF, американской газеты The Washington Post и швейцарского телевидения SRF, швейцарцы не охраняли, а торговали чужими секретами, что приводило доверившиеся им страны к госпереворотам, проигранным войнам, чудовищным убыткам. В ходе начавшейся свыше полвека назад операции "Рубикон", у истоков которой стояли ЦРУ США и западногерманская разведка БНД, Вашингтон и его ближайшие союзники (американцы, безусловно, делились секретами с "сестринскими" спецслужбами англосаксонских стран) контролировали до 40% всей секретной правительственной переписки в мире. Это происходило с 1958 года до самого последнего времени. Швейцарские власти, разумеется, знали всё, но молчали. БНД вышла из этого уникального шпионского проекта в 1993 году, но ЦРУ оставалось в нём аж до 2018 года.

Как это делалось и к чему привело?

Компания Crypto AG с сороковых годов ХХ века поставляла по всему миру шифровальные устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений. ЦРУ и БНД с конца 1950-х годов полностью контролировали деятельность этой фирмы, а потом её полностью выкупили.

Всё гениальное просто. Crypto AG устанавливала на свои аппараты оборудование двух видов — безопасное и уязвимое. Безопасная версия аппаратов продавалась швейцарским клиентам и ещё нескольким избранным странам, а уязвимая — большинству европейских государств, Ватикану (а это по причине своей специфики одно из самых информированных государств мира), Египту, Ирану, Саудовской Аравии, Ливии, странам Латинской Америки. СССР и Россия продукцией Crypto AG, конечно, не пользовались, но некоторые их союзники стали жертвой швейцарской репутации как гордой нейтральной страны, а значит, выдавали англосаксам и немцам не только свои секреты.

Аргентина потеряла в 1982 году крейсер "Генерал Бельграно" и свыше 300 моряков, потому что шифровки её флота спокойно читали благодаря швейцарцам западные спецслужбы. Фото: Scherl / Globallookpress

И все они ещё и платили швейцарцам за этот обман, который стоил, например, Чили кровавого путча против убитого военными президента Сальвадора Альенде, Аргентине — поражения в Фолклендской войне. Участники расследования подтвердили, что "декодированные телеграммы аргентинского военно-морского флота, передаваемые британцам немцами и американцами, внесли решающий вклад в победу Великобритании в войне 1982 года за Фолклендские острова". Значит, гибель торпедированного британской атомной субмариной вне зоны боевых действий аргентинского крейсера "Генерал Бельграно", унёсшая жизни свыше трёх сотен моряков, — это тоже последствие "Рубикона". Как было также установлено, взломанные швейцарские устройства шифрования сыграли существенную роль в ходе палестино-израильских переговоров в Кэмп-Дэвиде в 1979 году, во время кризиса вокруг американских заложников в Иране в 1981 году и в ходе американского вторжения в Панаму в 1989 году.

Почему это так важно?

Если одна сторона знает чужие секреты, она выигрывает. Русская армия терпела поражения в годы Первой мировой войны, потому что немцы и австрийцы читали несложные для взлома русские военные шифры и заранее принимали необходимые меры. Союзники России выиграли Первую мировую войну, потому что получили благодаря "чешским патриотам" доступ к каналу связи между немецким и австрийским Генштабами и знали всё, что те готовятся предпринять на Западном и Восточном фронтах (своему русскому "союзнику", поделившемуся с ними в начале войны поднятым водолазами со дна Балтики шифром кайзеровского флота, они при этом ничего не сообщали). Пресловутое "чудо на Висле" в 1920 году произошло потому, что поляки взломали советский военный шифр и были великолепно осведомлены, что собирается предпринимать Красная армия, чем и воспользовались.

Использовавшаяся в годы Второй мировой войны немцами переносная шифровальная машина "Энигма", взломанная с помощью поляков англичанами, стала одной из главных причин поражения Германии. Фото: Simon Chapman / Globallookpress

Всю Вторую мировую войну англичане и американцы почти до самого её конца (операция "Ультра") знали о вермахте всё — вплоть до того, когда немецкие командующие собираются в отпуск, чтобы приурочить к этому свои наступления. Англичанам было известно, какие города собираются бомбить немецкие самолёты и где находятся подводные лодки врага, которые тем не менее едва не поставили их на колени. Когда кригсмарине усложнил свои шифровальные машины и британцы временно "ослепли", у немецких подводников наступило "втрое счастливое время". Когда в ходе немецкого прорыва в Арденнах в конце войны гитлеровцы, заподозрив неладное, отказались от использования скомпрометированных шифровальных машин "Энигма", дело пошло на лад и союзники побежали, так как на этот раз ничего не знали о планах врага.

Японские шифры находились под сильным немецким влиянием. Поэтому и о японском нападении на Перл-Харбор (Вашингтону нужно было, чтобы оно состоялось), и о вызвавшей перелом в войне на Тихом океане в пользу США операции императорского флота в районе атолла Мидуэй, как и о последнем маршруте полёта самолёта с командующим японским ВМФ адмиралом Ямамото, который был сбит, американцы знали заранее. Кстати, в ходе Второй мировой войны, в отличие от Первой мировой, британцы в очень элегантной и хитроумной форме делились с СССР до конца 1943 года немецкими военными секретами, не раскрывая их истинного источника. И это сильно помогло выстоять Красной армии в самые трудные годы. "Слив" был прекращён только тогда, когда Гитлер снова стал англосаксам более полезным, чем Сталин.

Эти и множество других исторических примеров показывают, как важно читать чужие секретные документы, а также степень вины Швейцарии, которая так обманула доверившиеся ей страны, не устояв перед американским шантажом, который наверняка имел место.

Теперь об этом можно рассказать?

Разумеется, теперь, когда операция "Рубикон" завершена, швейцарские власти делают вид, что то, что стало известно, — для них неприятная новость. Некоторое время назад Федеральный совет (правительство страны) распорядился провести расследование, которое поручено бывшему федеральному судье Никлаусу Оберхольцеру. Пожелаем ему успеха. Но где гарантия, что после завершения одной операции на Швейцарию не надавили, чтобы она дала согласие на другую, третью, четвёртую и т. д.? И не требуется слишком большого ума для того, чтобы предположить, что так оно и есть.

Сама Crypto AG тоже пытается выкрутиться из скандала. В 2018 году компания подверглась реструктуризации. За иностранных клиентов теперь отвечает Crypto International, которая делает вид, что прошлое её не касается, хотя и объявила о проведении для отвода глаз внутреннего расследования. Но уже заявляет, что никакого отношения к Crypto AG или разведкам США и ФРГ она не имеет. Тем не менее лицензии на экспорт шифровального оборудования у Crypto International Берном отозваны: "Мавр сделал своё дело, мавр может уйти". Естественно, никому из участников этого глобального и очень успешного шпионского проекта за него не стыдно, его считают огромным успехом. Это Россия должна стыдиться того, чего не совершала.

Ну и?!

Из всего вышесказанного следует сделать логический вывод, естественный в свете объявленной США России гибридной войны: её граждане, доверяющие Швейцарии свои секреты, обязательно останутся без штанов. "Рубикон" — это предупреждение, возможно, последнее. Только не стоит бегать из Швейцарии в Англию — без штанов "нашенских" беглецов оставят и там. Поэтому пора возвращаться в Россию.