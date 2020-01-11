"Швейцария забыла Суворова": Требование к России отдать $82 млн из-за Крыма в Рунете встретили смешками

В Сети смешками отреагировали на требование швейцарского арбитража к России выплатить миллионы долларов из-за Крыма. Ранее стало известно, что федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России по судебному процессу с украинскими компаниями, которые имели активы в Крыму.

Как сообщает Swiss Info, суд оставил в силе решение Женевского арбитража. Решением инстанции от апреля 2019 года РФ должна выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов как компенсацию за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.

В Рунете напомнили, что Россия не должна вовсе выполнять требование швейцарцев.

"Швейцарский суд обязал..." - уже хохма, они нам никто, и звать их никак. У России с 2015 года приоритет российского закона над вердиктами разных там швейцар", - отметил в Twitter permmag.

"Выдать металлоломом украинского "флота", - сыронизировал radionov96.

"Швейцарский районный суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма. Суворова на вас нету", - историческим примером дополнил Var52.

"Швейцария забыла Суворова", - поддержала блогер под ником "Свежая аксиома".

"А вот тут любое решение хорошо для нас: не выплатим - хорошо, выплатим - значит, они признают, что Крым - Россия", - отметил MaksimValax.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам проведенного референдума, в ходе которого большинство жителей выступило за вхождение в состав РФ.