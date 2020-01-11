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"Швейцария забыла Суворова": Требование к России отдать $82 млн из-за Крыма в Рунете встретили смешками
11 января 2020, 17:39 • 292 • В мире
В Сети рассмеялись в ответ на решение швейцарского арбитража выплатить $82 млн из-за Крыма. Пользователи не без сарказма напомнили европейцам о швейцарском походе генерал-фельдмаршала Александра Суворова. "Швейцарский районный суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма. Суворова на вас нету", - пошутил Var52.
В Сети смешками отреагировали на требование швейцарского арбитража к России выплатить миллионы долларов из-за Крыма. Ранее стало известно, что федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России по судебному процессу с украинскими компаниями, которые имели активы в Крыму.
Как сообщает Swiss Info, суд оставил в силе решение Женевского арбитража. Решением инстанции от апреля 2019 года РФ должна выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов как компенсацию за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
В Рунете напомнили, что Россия не должна вовсе выполнять требование швейцарцев.
"Швейцарский суд обязал..." - уже хохма, они нам никто, и звать их никак. У России с 2015 года приоритет российского закона над вердиктами разных там швейцар", - отметил в Twitter permmag.
"Выдать металлоломом украинского "флота", - сыронизировал radionov96.
"Швейцарский районный суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма. Суворова на вас нету", - историческим примером дополнил Var52.
"Швейцария забыла Суворова", - поддержала блогер под ником "Свежая аксиома".
"А вот тут любое решение хорошо для нас: не выплатим - хорошо, выплатим - значит, они признают, что Крым - Россия", - отметил MaksimValax.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам проведенного референдума, в ходе которого большинство жителей выступило за вхождение в состав РФ.
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