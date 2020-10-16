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"Швейцария подчищает хвосты": Против России ввели новые санкции. На этот раз не из-за Навального

16 октября 2020, 20:00  •  131 • Политика
Против России ввели новые санкции. На этот раз не из-за предполагаемого отравления Алексея Навального, а из-за Крымского моста, который, однако, уже два года как функционирует. Запоздалое решение объяснил политолог Андрей Кошкин: "Швейцария подчищает хвосты".
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов прокомментировал новость о новых санкциях против России.
На этот раз отличилась Швейцария. Власти страны применили экономические ограничения против двоих физлиц и четырёх организаций из-за строительства Крымского моста.
Кошкин объяснил, почему это произошло только сейчас, когда мост уже два года как функционирует.
Я думаю, это связано с принятием решения Евросоюза о введении санкций в связи с "отравлением" Алексея Навального. Так вот, Швейцария, чтобы подчистить свои "хвосты" и, скорее всего, реализовать то решение, которое они так активно обсуждали два года назад, видимо, решила ограничиться введением такого санкционного решения, - заметил собеседник Царьграда.
Он подчеркнул, что швейцарские власти, скорее всего, в дальнейшем постараются нагнать союзников по ЕС и непосредственно по ситуации с российским блогером.
Но при этом данное решение, скорее всего, будет дополнено другим пакетом санкций, которые также поддержат ограничения, введённые Евросоюзом за такую "провинность", как "отравление" Навального, - предположил политолог.

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