"Швейцария подчищает хвосты": Против России ввели новые санкции. На этот раз не из-за Навального

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов прокомментировал новость о новых санкциях против России.

На этот раз отличилась Швейцария. Власти страны применили экономические ограничения против двоих физлиц и четырёх организаций из-за строительства Крымского моста.

Кошкин объяснил, почему это произошло только сейчас, когда мост уже два года как функционирует.

Я думаю, это связано с принятием решения Евросоюза о введении санкций в связи с "отравлением" Алексея Навального. Так вот, Швейцария, чтобы подчистить свои "хвосты" и, скорее всего, реализовать то решение, которое они так активно обсуждали два года назад, видимо, решила ограничиться введением такого санкционного решения, - заметил собеседник Царьграда.

Он подчеркнул, что швейцарские власти, скорее всего, в дальнейшем постараются нагнать союзников по ЕС и непосредственно по ситуации с российским блогером.