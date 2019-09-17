"Швеция тебя продала, как прибалтийский огород": Заговорившую о самостоятельности диалога с Россией Кальюлайд осадили пользователи Рунета

"Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с Россией, как нам двигаться дальше", - отметила в эфире телеканала ETV президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Необходимость и дальше проявлять самостоятельность при общении с Москвой эстонский лидер объяснила тем, что если республике и дальше оставаться той страной, что вообще не общается с Россий, то "мы и останемся в той роли, что "вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими".

Кальюлайд полагает, что ее недавняя встреча в России с президентом Владимиром Путиным только усилила позиции республики.

"Я могу высказывать наши мнения - французам или кому угодно - с заметно усиленных позиций", - цитирует Кальюлайд портал ERR.

Но в соцсетях эстонского лидера осадили. Пользователи Рунета весьма иронично отнеслись к высказыванию Кальюлайд о самостоятельном диалоге республики с Россией.

"Президент Эстонии Кальюлайд: "С Россией надо разговаривать самостоятельно". Трудная задача после того, как Швеция тебя продала, как прибалтийский огород, России, Германия силой отобрала у России, Россия силой вернула обратно и уступила по случаю, как маркитантку, проезжим цыганам", - пояснил пользователь @iwmaster.