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"Швеция тебя продала, как прибалтийский огород": Заговорившую о самостоятельности диалога с Россией Кальюлайд осадили пользователи Рунета
17 сентября 2019, 13:39 • 230 • Политика
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в эфире телеканала ETV заявила о необходимости быть республике той страной, которая самостоятельно ведет диалог с Россией. Пользователи Рунета осадили эстонского лидера, напомнив, что ранее "Швеция тебя продала, как прибалтийский огород".
"Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с Россией, как нам двигаться дальше", - отметила в эфире телеканала ETV президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Необходимость и дальше проявлять самостоятельность при общении с Москвой эстонский лидер объяснила тем, что если республике и дальше оставаться той страной, что вообще не общается с Россий, то "мы и останемся в той роли, что "вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими".
Кальюлайд полагает, что ее недавняя встреча в России с президентом Владимиром Путиным только усилила позиции республики.
"Я могу высказывать наши мнения - французам или кому угодно - с заметно усиленных позиций", - цитирует Кальюлайд портал ERR.
Но в соцсетях эстонского лидера осадили. Пользователи Рунета весьма иронично отнеслись к высказыванию Кальюлайд о самостоятельном диалоге республики с Россией.
"Президент Эстонии Кальюлайд: "С Россией надо разговаривать самостоятельно". Трудная задача после того, как Швеция тебя продала, как прибалтийский огород, России, Германия силой отобрала у России, Россия силой вернула обратно и уступила по случаю, как маркитантку, проезжим цыганам", - пояснил пользователь @iwmaster.
Фото: скриншот twitter/iwmaster
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