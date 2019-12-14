"Шутки Зеленского с газом закончатся трагедией для всей Украины": Журавко призвал украинцев проснуться

Президент Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" пошутил по поводу слов главы России Владимира Путина о газе. По мнению бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, шутки украинского лидера могут закончиться для Украины весьма трагично.

Речь идёт о словах президента России на саммите "нормандской четвёрки" в Париже. Комментируя возможность заключения нового транзитного договора между Россией и Украиной, Путин процитировал стихи Сергея Михалкова.

"А у нас в квартире газ, а у вас?" - сказал российский лидер.

После этого Путин добавил, что если получится договориться, то газ для украинского населения будет гораздо дешевле. Спустя три дня после этого Зеленский решил дать свой ответ.

"А у нас газопровод. И в этом баланс", - перефразировал он на свой манер тот же самый стих.

Однако, по мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, сейчас совсем не время для шуток. Ситуация на самом деле крайне серьёзная и может закончиться для Украины весьма печально.

"Шутки эти с газом могут закончиться для Украины очень трагично, и в первую очередь для самого государства", - сказал он в интервью Nation News.

Политик напомнил, что скоро будет запущен российский газопровод "Северный поток - 2", это станет большой проблемой для Украины. При этом может пострадать не только пресловутая украинская газовая труба, но и подземные газовые хранилища, так как всё взаимосвязано.

"Как бы эта шутка "95 квартала" с подтекстом, у кого какая труба - а по-другому реагировать на Зеленского не представляется возможным, - не привела к тому, что и труба пустая останется, и "А" упало, и "Б" пропало. И отправят трубу на металлолом", - отметил Алексей Журавко.

Он предположил, что сложившаяся ситуация - это кара для украинского народа, который не хочет выйти из спячки, начать думать, куда ведут его страну.