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"Шутки Зеленского с газом закончатся трагедией для всей Украины": Журавко призвал украинцев проснуться
14 декабря 2019, 23:24 • 217 • Политика
Шуточки украинского президента Владимира Зеленского про газ могут обернуться для Украины трагедией, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. "Видимо, это кара для украинского народа, который не хочет выйти из спячки, начать думать, куда ведут его страну", - считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" пошутил по поводу слов главы России Владимира Путина о газе. По мнению бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, шутки украинского лидера могут закончиться для Украины весьма трагично.
Речь идёт о словах президента России на саммите "нормандской четвёрки" в Париже. Комментируя возможность заключения нового транзитного договора между Россией и Украиной, Путин процитировал стихи Сергея Михалкова.
После этого Путин добавил, что если получится договориться, то газ для украинского населения будет гораздо дешевле. Спустя три дня после этого Зеленский решил дать свой ответ.
Однако, по мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, сейчас совсем не время для шуток. Ситуация на самом деле крайне серьёзная и может закончиться для Украины весьма печально.
Политик напомнил, что скоро будет запущен российский газопровод "Северный поток - 2", это станет большой проблемой для Украины. При этом может пострадать не только пресловутая украинская газовая труба, но и подземные газовые хранилища, так как всё взаимосвязано.
Он предположил, что сложившаяся ситуация - это кара для украинского народа, который не хочет выйти из спячки, начать думать, куда ведут его страну.
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