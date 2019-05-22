Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Подконтрольные американцам боевики обирают сирийских беженцев
Разговор Трампа и Путина состоится, "для него есть возможность" - МИД ...
Ляшко назвал Зеленского «узурпатором»
«Нейтрализованы ответным огнём»: во Владимирской области обезвредили готовивших ...
Главная / Политика

"Шутки закончились": На Зеленского возложили ответственность за "каждую смерть в Донбассе"

22 мая 2019, 14:54  •  75 • Политика
Политический обозреватель Сергей Веселовский возложил на Владимира Зеленского ответственность за "каждую смерть в Донбассе", подчеркнув, что "шутки закончились".
Политический обозреватель ИА "Ньюс Фронт-ТВ", автор и ведущий программы "На самом деле" Сергей Веселовский на личной странице в социальной сети Twitter выступил с заявлением, связанным со вступлением в должность президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт подчеркивает, что теперь, когда Зеленский официально вступил в должность лидера страны, он несет личную ответственность за происходящее в Донбассе.
"С 21 мая 2019 года каждая, подчёркиваю, КАЖДАЯ смерть в Донбассе лежит на президенте Украины, Верховном главнокомандующем её Вооруженными силами Владимире Зеленском. Шутки закончились", - пишет эксперт.
Напомним, в начале недели состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Донбасс в его речи стал одной из главных тем. В том числе Зеленский обещал, что сделает все возможное, чтобы люди там перестали умирать. А к жителям юго-востока Украины обратился на русском языке. Впрочем, пока конкретные решения не принимались, если не считать отставки министра обороны Украины.
С 21 мая 2019 года каждая, подчёркиваю, КАЖДАЯ смерть в Донбассе
лежит на президенте Украины, Верховном главнокомандующем
её Вооруженными силами Владимире Зеленском. Шутки закончились. pic.twitter.com/sOFx5JtWiP
— Сергей Веселовский (@vsm_kgb) 21 мая 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
22 мая 2019, 14:54
Нарышкин допустил возобновление контактов с главой ЦРУ
21 мая 2019, 22:39
Кремль не увидел в словах Зеленского об антироссийских санкциях новизны
22 мая 2019, 14:54
"В плену измен": В Мосгорсуде начались слушания по продлению ареста украинских моряков
22 мая 2019, 11:39
"Это безумие": Американские СМИ сочиняют для России "сказки" о безобидности батареи THAAD в Румынии
21 мая 2019, 23:54
Захарова назвала "помешательством" новые статьи о намерениях РФ вмешаться в выборы в США
21 мая 2019, 16:09
"Летом приходите, летом": Названа дата досрочных выборов в Раду на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2019, 09:24
Путин "один 9 шайб забил!": Сборную России неожиданно пристыдили после победы над Италией в ЧМ
22 мая 2019, 01:54
"Сбить, а потом принести извинения": Американским военным дали "совет", как вести себя с самолетами ВКС России
17 мая 2019, 11:09
В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
15 мая 2019, 20:24
Побег директора космического НИИ – это очень, очень серьёзно
17 мая 2019, 11:24
Лазареву посыпались угрозы в Сети после удачи в полуфинале "Евровидения": "Вот только попробуй победить"
18 мая 2019, 23:09
"Коломойский угрожает американцам": Адвокат Трампа требует ареста украинского олигарха
17 мая 2019, 04:54
Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.