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"Шутки закончились": На Зеленского возложили ответственность за "каждую смерть в Донбассе"
22 мая 2019, 14:54 • 75 • Политика
Политический обозреватель Сергей Веселовский возложил на Владимира Зеленского ответственность за "каждую смерть в Донбассе", подчеркнув, что "шутки закончились".
Политический обозреватель ИА "Ньюс Фронт-ТВ", автор и ведущий программы "На самом деле" Сергей Веселовский на личной странице в социальной сети Twitter выступил с заявлением, связанным со вступлением в должность президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт подчеркивает, что теперь, когда Зеленский официально вступил в должность лидера страны, он несет личную ответственность за происходящее в Донбассе.
Напомним, в начале недели состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Донбасс в его речи стал одной из главных тем. В том числе Зеленский обещал, что сделает все возможное, чтобы люди там перестали умирать. А к жителям юго-востока Украины обратился на русском языке. Впрочем, пока конкретные решения не принимались, если не считать отставки министра обороны Украины.
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