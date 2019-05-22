"Шутки закончились": На Зеленского возложили ответственность за "каждую смерть в Донбассе"

Политический обозреватель ИА "Ньюс Фронт-ТВ", автор и ведущий программы "На самом деле" Сергей Веселовский на личной странице в социальной сети Twitter выступил с заявлением, связанным со вступлением в должность президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт подчеркивает, что теперь, когда Зеленский официально вступил в должность лидера страны, он несет личную ответственность за происходящее в Донбассе.

"С 21 мая 2019 года каждая, подчёркиваю, КАЖДАЯ смерть в Донбассе лежит на президенте Украины, Верховном главнокомандующем её Вооруженными силами Владимире Зеленском. Шутки закончились", - пишет эксперт.

Напомним, в начале недели состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Донбасс в его речи стал одной из главных тем. В том числе Зеленский обещал, что сделает все возможное, чтобы люди там перестали умирать. А к жителям юго-востока Украины обратился на русском языке. Впрочем, пока конкретные решения не принимались, если не считать отставки министра обороны Украины.