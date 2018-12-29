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"Шутки заканчиваются": Эксперт об эмбарго для Украины и ужесточении политики России

29 декабря 2018, 20:54  •  243 • Политика
Профессор Института экономики РАН Олег Сухарев уверен, что новые меры, принятые Россией в отношении Украины – эмбарго по отдельным видам товаров, объявленное сегодня, - знак того, что "шутки заканчиваются". И это лишь первый шаг в ужесточении политики России в отношении Киева.
Россия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствия. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Это, отметим, ответные меры, которые могут быть отменены, если Киев снимет свои ограничения в адрес России, принятые раньше.
"Россия вводит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары с Украины, сырье и продовольствие", - говорится в официальном сообщении правительства.
Таким образом, вводится запрет на импорт в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо товаров, которые транзитом идут через эту страну.
Царьград поговорил с экспертами о принятых мерах. Нужны ли они были? Насколько эффективны? Доктор экономических наук профессор Института экономики РАН Олег Сухарев уверен, что действия принимаются правильные, однако все должно проводиться в контексте общей политики. Сухареву кажется, что мы наблюдаем лишь первый шаг на пути ужесточения в отношении Киева.
"Эта мера должна рассматриваться в рамках продолжающейся ответной реакции России - антисанкционной. Потому что Украина является агрессивным государством, которое проводит ярую антироссийскую политику, нагнетает военщину на наших границах. Естественно, спонсируется различными разведывательными службами и другими государствами против России. Вся эта деятельность направлена против нашей страны напрямую, не только ее экономических интересов. Мы наблюдаем и военно-политическое осложнение, осложнение на границах, - сказал Сухарев. - Наше правительство говорит о том, что шутки заканчиваются. Россия не может терпеть бесконечно. И что ответные действия будут жесткими, цельными. Раз вы стремитесь в Европейский союз, то пусть продукцию и ваши промышленные товары потребляет Европейский союз. Это логично. Российская экономика способна прокормить себя сама".
Конечно, нужно принимать дальше меры по транзиту газа, исключив Украину из транзитных стран полностью, в полном объеме и решив этот вопрос с Европой, продолжает эксперт.
"Понимаете, Украина - как киллер, а у любого киллера есть заказчик. Так вот, надо говорить с заказчиком России. То есть либо заказчики приструнят этого киллера, ну или ликвидируют, я уж не знаю, что они там будут делать, это уже их проблема. Либо заказчик остаётся без газа, либо обеспечивает себе газ по Южному или по Северному потоку. Необходимо России и дальше ужесточать политику. Потому что экономическое давление – это один из способов давления, причем весомый, в отношении отсталой страны, такой как Украины, коррумпированной страны. Если в отношении России санкции не дают и не дадут Западу никаких дивидендов, то в отношении Украины можно довести ситуацию до той точки, когда народ Украины начнет свергать бандеровцев и сорганизовываться. Сейчас пока на Украине бандеровцы одерживают верх над антифашистами. России выгодно, чтоб сорганизовались антифашисты и одержали, в конце концов, верх над бандеровцами. То есть России нужен какой итог? Чтобы посреди Киева стоял памятник Ватутину и чтобы он не обливался никакой краской. Я огрубляю, но это так. А для этого нужно применять весь набор методов".

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