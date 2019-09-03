"Шутки кончились": Первые посадки после митингов в Москве. Рискнут ли "онижедети" на новые провокации?

Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля. Решение принято по Ивану Подкопаеву, который приговорён к трём годам лишения свободы по статье о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Есть и смежное решение - для так называемого блогера Владислава Синицы, который призывал расправляться с близкими силовиков. Впрочем, в суде он заявлял, что его словам были вырваны из контекста. Никто не поверил.

Какие решения вынесены

Тверской суд Москвы приговорил Ивана Подкопаева, распылившего в толпу ОМОНа на несанкционированном митинге в Москве газ из перцового баллончика. Суд провокатора жалеть не стал и отправил в тюрьму на три года с отбыванием в колонии общего режима за "применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, в результате этой выходки пострадало несколько силовиков - они получили ожоги глаз. Стражам порядка понадобилась помощь медиков. При задержании парня в его рюкзаке был обнаружен любопытный набор "мирного" протестующего: противогаз, а также молоток и нож.

Кроме того, свой приговор выслушал Владислав Синица. Его дело стало резонансным, как минимум с точки зрения обсуждения. Блогер признан виновным в призывах к экстремизму. 30-летний мужчина предлагал похищать детей силовиков. Прокуратура запрашивала для него 6 лет лишения свободы. Суд дал 5 лет.

Сам Синица не считает себя виновным, он утверждает, что его слова вырваны из контекста.

Как призыв к экстремизму расценили сообщение Синицы в Twitter. Было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично с угрозой применения насилия". Поводом для разбирательств стал комментарий Синицы в Twitter, где он восторгался тем, что оппозиция вычисляет персональные данные силовиков.

В своём сообщении, начинавшемся со слов "Посмотрят на милые семейные фото…", блогер пригрозил, что с детьми сотрудников правоохранительных органов будут расправляться.

Что за акции протеста

К митингам - чаще всего несанкционированным, - призывает команда Алексея Навального, заявляя, что кандидат в депутаты Любовь Соболь не смогла попасть на выборы в Мосгордуму незаконно. По факту были реальные нарушения при сборе подписей, вплоть до "мёртвых душ". Однако на этом внимание стараются не акцентировать. Вместо этого в Сети наращивали протестные настроения, заявляя, что силовики митингующих якобы несправедливо притесняют.

Царьград публиковал и позицию силовых структур. Мы беседовали с двумя представителями Росгвардии, которые ответили на провокационные вбросы. Так заведено в ОМОНе, что своих спецы не бросают. И когда идёт такая травля, то даже очень сдержанные мужчины начинают говорить:

"Вы лучше покажите, как они за женщин прячутся. Или как нас закидывают мусорками и бутылками. Они вообще эти акции за спинами несовершеннолетних устраивают. И это печально. Некоторые, правда, приносят с собой грудных детей, чтобы их не задержали. А сами могут затащить к митингующим и попытаться ударить. В любом случае наша задача - обеспечивать правопорядок, пресекать правонарушения и, если это необходимо, провести максимально корректное задержание", - говорил нам Виктор, в Росгвардию он пришёл из МВД.

"Мне не совсем понятна задача митингующих. Вот тенденция: с ними спокойно, мирно общаешься, а у них уже как на должном уровне, как модный квест какой-то - нагрубить сотруднику полиции, повести себя как-то неадекватно. Подходишь к ним, пытаешься говорить, спрашиваешь просто на расстоянии вытянутой руки, а в ответ крик: бьются в конвульсиях, начинают драться. Я не знаю, чего от них ждать", - добавлял ещё один наш собеседник, Алексей, до Росгвардии прошедший северокавказские кампании.

Мнение

Эксперты сходятся во мнении, что жалеть провокаторов, действительно, нельзя. Так, депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров сказал, что есть вещи, которые государство должно "отсекать сразу".

"Синица заявил, что его неправильно поняли, но понимание зависит от текста, который он выдал, - рассуждает Фёдоров. - Нельзя убивать "чуть-чуть" или "наполовину". Нельзя угрожать семьям представителей власти".

По мнению депутата, после таких судебных решений угроз уже не будет. По крайней мере, срок серьёзный, и каких-либо "последователей" Синицы уже не будет.

"Важно дать сигнал, что в эту сторону идти нельзя", - отмечает депутат.

А тележурналист Владимир Соловьёв ещё до приговора отмечал:

"Если Синица получит 6 лет, это будет очень ясный сигнал всем тем, кто считает, что Сеть - это отдельный мир и что никто не найдёт и не накажет. Шутки кончились. Что-то мне подсказывает, что это только начало. И будут ещё дела".

С другой стороны, дело того же Синицы в Сети пытаются сделать резонансным, отмечая, что его "посадили за пост в Twitter". Между тем забывают, что речь шла о сознательной провокации, которая могла стоить жизни реальным людям.

Включилась в обсуждения и журналист Тина Канделаки.

"В случае с приговором Ивану Подкопаеву я считаю и буду считать, что монополия на применение силы должна сохраняться исключительно за представителями правопорядка, поскольку они не только работают на митингах, но и лезут в пекло бытовых разборок, поножовщину и прочие конфликты - и должны понимать, что за ними стоит государство.

Что же касается приговора в пять лет колонии Владиславу Синице, то я не считаю, что твит чем-то отличается от любого другого публичного высказывания и что за эту форму выражения своего мнения человек должен получать скидку. Каждый из нас обязан отдавать себе отчёт в сказанных словах и последствиях, которые влечёт за собой разжигание ненависти в любой форме. 5 лет - это очень суровое наказание, но что бы мы сказали, если кто-то вдохновился бы этим твитом, передал привет Пьюдипаю и пошёл бы воплощать эту неуместную фантазию в жизнь?"