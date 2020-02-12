"Шумовое прикрытие": Доцент МГИМО объяснил, кому выгодна информация об "укронационалистах" в Белоруссии

В разговоре с Царьградом доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал распространённую Telegram-каналом "Незыгарь" информацию о том, что президенты Путин и Лукашенко обсуждали в Сочи, в том числе появление "укронационалистов" в Белоруссии.

"Белорусской стороне передали справку о подрывной деятельности националистов, вытеснении русского языка на уличных вывесках и тенденциозности публикаций белорусских СМИ в отношении России", - говорилось в сообщении канала.

Эксперт заявил, что это на самом деле не так, а подобные сообщения являются частью кампании, в ходе которой белорусы были вытеснены с части значимых российских рынков.

"В этом плане, с одной стороны, в общем-то, понятно, что Белоруссия не может, да и не будет обходиться без белорусского языка. Но какого бы то ни было вытеснения там, в принципе, нет и быть не может. В общем-то, русский язык был и остаётся родным для белорусов, так же как и белорусский. Это, скорее, проблематично - найти людей, которые бы, скажем, были одноязычны. Белорусы практически все билингвы. Поэтому здесь такого нет. А вот обвинения в национализме, во внедрении украинской матрицы и так далее, которые, в общем-то, раздуваются практически в любую вещь, в такое политическое обвинение, в изрядной степени носят коммерческий характер", - уверен Коктыш.

По его словам, на самом деле это является "шумовым прикрытием" для отъёма ряда рынков.

"С другой стороны, можно сказать, что и белорусские националисты подыгрывали российским шовинистам. Можно сказать, что тут нашли два одиночества друг друга. И в этом плане достаточно активно играли в спарринг в режиме самых разных провокаций. Потому что шумов хватает", - выразил своё мнение Коктыш.

Он вспомнил единственный случай, когда были задержаны три автора Regnum, которые, по большому счёту, выполняли те заказы, которые давала редакция.

"Я бы не сказал, что притеснения существуют на уровне государственной политики. Хотя говорить о том, что всё здесь чисто и гладко, тоже, естественно, не приходится. Есть теологическое выстраивание. Есть проблема, поскольку Россия, скажем, так и не предложила, и, в силу 13-й статьи Конституции, не может предлагать какие-то понятные совместные ценности, совместную теологию и так далее. Логично, что без ценностей никакой субъект существовать не может", - считает Коктыш.

Ранее в разговоре с Царьградом член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что в Белоруссии пристесняют русских, привёл конкретные примеры и подчеркнул, что националисты работают "в смычке" с государством.