"Штурм Капитолия во имя Путина!" Американцев пытаются убедить в "неслабом начале" 2021 года

Вы будете смеяться, но... Россию уже обвинили в провокации с бунтами в США. Напомним, накануне в Вашингтоне сторонники президента Дональда Трампа атаковали Капитолий. В результате митингующим удалось прорваться в здание и перепугать конгрессменов. Интересно, что полиция ничего не смогла поделать - несчастных силовиков просто гоняли по этажам. А когда активисты ломали дверь, была убита одна из митингующих - пуля попала в шею женщине-ветерану, поддерживающей Трампа...

Как уже отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в США прилетел бумеранг "цветных революций". Американская элита участвовала в дестабилизации ситуации на Украине, в Грузии, в России, наконец, а в этом году и в Белоруссии. Казалось бы, американской элите пора взглянуть правде в лицо, однако на своих ошибках учиться неинтересно. И уже сейчас виноватыми в собственных проблемах снова называют Россию и лично президента Владимира Путина.

Авторы канала "Расстрельный" собрали несколько твитов американцев с обвинениями, оценив сказанное в ироничной манере: "2021 год начался со штурма Капитолия во имя Путина. Неслабое начало!"