Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ ...
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
Главная / Политика

"Штурм Капитолия во имя Путина!" Американцев пытаются убедить в "неслабом начале" 2021 года

08 января 2021, 00:45  •  85 • Политика
Американцев, наблюдавших вчера за протестами в Вашингтоне, пытаются убедить в том, что именно русские спровоцировали бунты в США… "Штурм Капитолия во имя Путина!" - так иронично оценили твиты специально обученных людей в русскоязычном сегменте соцсетей.
Вы будете смеяться, но... Россию уже обвинили в провокации с бунтами в США. Напомним, накануне в Вашингтоне сторонники президента Дональда Трампа атаковали Капитолий. В результате митингующим удалось прорваться в здание и перепугать конгрессменов. Интересно, что полиция ничего не смогла поделать - несчастных силовиков просто гоняли по этажам. А когда активисты ломали дверь, была убита одна из митингующих - пуля попала в шею женщине-ветерану, поддерживающей Трампа...
Как уже отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в США прилетел бумеранг "цветных революций". Американская элита участвовала в дестабилизации ситуации на Украине, в Грузии, в России, наконец, а в этом году и в Белоруссии. Казалось бы, американской элите пора взглянуть правде в лицо, однако на своих ошибках учиться неинтересно. И уже сейчас виноватыми в собственных проблемах снова называют Россию и лично президента Владимира Путина.
Авторы канала "Расстрельный" собрали несколько твитов американцев с обвинениями, оценив сказанное в ироничной манере: "2021 год начался со штурма Капитолия во имя Путина. Неслабое начало!"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
07 января 2021, 19:15
И США, и Британия проиграли - это осознал почти весь мир: Попытка приструнить Россию не удалась
07 января 2021, 19:15
"А ты, москалык, вже прыихав": Гордон обошёл сам себя после мема о "бараке" Ходорковского
07 января 2021, 19:15
Конгресс США утвердил победу Джо Байдена, выставив американцев "позором нации"
07 января 2021, 21:05
Шойгу о секретной подготовке визита Путина в Дамаск: "Триллер похлеще голливудского"
07 января 2021, 21:05
Начальник ГРУ рассказал о самом сложном «да» из-за визита Путина в Дамаск
07 января 2021, 22:55
"Это, увы, дно": В Совфеде заявили об окончании "праздника демократии" в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 января 2021, 21:05
«Украина с вами!»: Порошенко прокомментировал майдан в США
07 января 2021, 21:05
Шойгу о секретной подготовке визита Путина в Дамаск: "Триллер похлеще голливудск...
07 января 2021, 22:55
"Это, увы, дно": В Совфеде заявили об окончании "праздника демократии&...
07 января 2021, 22:00
Россия закрепилась в роли арбитра на Ближневосточном фронте (Руслан Осташко)
07 января 2021, 22:50
«Круг добра»: Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжёлыми заболев...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
04 января 2021, 03:15
"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией". Американцы обхохотались
06 января 2021, 18:30
Агутину досталось за гражданство США: "Погибать за Россию... на полпути в Америку"
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"
02 января 2021, 13:40
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире
03 января 2021, 14:25
"Отец, дочь, мать и сын" больше не называть: Новые обозначения людей в США взбесили американцев
07 января 2021, 08:15
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.