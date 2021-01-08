|
"Штурм Капитолия во имя Путина!" Американцев пытаются убедить в "неслабом начале" 2021 года
08 января 2021, 00:45 • 85 • Политика
Американцев, наблюдавших вчера за протестами в Вашингтоне, пытаются убедить в том, что именно русские спровоцировали бунты в США… "Штурм Капитолия во имя Путина!" - так иронично оценили твиты специально обученных людей в русскоязычном сегменте соцсетей.
Вы будете смеяться, но... Россию уже обвинили в провокации с бунтами в США. Напомним, накануне в Вашингтоне сторонники президента Дональда Трампа атаковали Капитолий. В результате митингующим удалось прорваться в здание и перепугать конгрессменов. Интересно, что полиция ничего не смогла поделать - несчастных силовиков просто гоняли по этажам. А когда активисты ломали дверь, была убита одна из митингующих - пуля попала в шею женщине-ветерану, поддерживающей Трампа...
Как уже отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в США прилетел бумеранг "цветных революций". Американская элита участвовала в дестабилизации ситуации на Украине, в Грузии, в России, наконец, а в этом году и в Белоруссии. Казалось бы, американской элите пора взглянуть правде в лицо, однако на своих ошибках учиться неинтересно. И уже сейчас виноватыми в собственных проблемах снова называют Россию и лично президента Владимира Путина.
Авторы канала "Расстрельный" собрали несколько твитов американцев с обвинениями, оценив сказанное в ироничной манере: "2021 год начался со штурма Капитолия во имя Путина. Неслабое начало!"
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2021, 01:50
|
04 января 2021, 03:15
|
06 января 2021, 18:30
|
05 января 2021, 00:20
|
02 января 2021, 13:40
|
03 января 2021, 14:25
|
07 января 2021, 08:15