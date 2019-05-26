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"Штампуют на потоке": Захарова указала на очевидный факт антироссийских санкций

26 мая 2019, 16:24  •  64 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о "гамбургских" санкциях против нашей страны. Она указала на один очевидный факт антироссийских рестрикций, отметив, что их "штампуют на потоке".
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в беседе с "Укринформом" пригрозил России новыми "гамбургскими" санкциями, если Москва не выполнит условие Международного трибунала по морскому праву.
Напомним, согласно его решению, Россия должна немедленно освободить украинские корабли и моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе в конце ноября прошлого года. Украинский дипломат похвастал этим как "важным козырем в деле освобождения моряков".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление украинского посла, указала на один очевидный факт про антироссийские санкции. О нём, к слову, ранее в Москве уже говорили.
"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно, - пояснила в беседе с РБК Захарова. - Их штампуют на потоке".

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