"Штамм из Китая до сих пор не передали": Голикова отчиталась о борьбе с коронавирусом

Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова рассказала, какие меры принимают, чтобы не допустить распространения заболевания. По словам Голиковой, наши специалисты по-прежнему работают над вакциной против "уханьского синдрома".

"Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона не представила нам возможности воспользоваться её данными в части вакцины и в части штамма, поэтому мы из доступных нам источников, из того, что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся", - цитирует Голикову "РИА Новости".

Кроме того, в КНР еще остаются 133 наших соотечественника. Их собираются вывезти до 5 февраля. А уже с 14 февраля приостановят чартерные рейсы в Китай. До 1 марта Россия запретила ввоз некоторых продуктов и всех видов экзотических животных из КНР в Россию. Также Голикова рассказала, что оба гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, находятся в нормальном состоянии и остаются в карантине. У людей, которые вступали с ними в контакт, отрицательные тесты.

По последним данным, уже заболело больше 17 тысяч человек, зафиксировано более чем 300 летальных исходов. Вспышка заболевания началась в Китае, а оттуда оно распространилось по многим странам мира. Болезнь получила название "уханьского синдрома", поскольку первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском Ухане.