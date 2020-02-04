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"Штамм из Китая до сих пор не передали": Голикова отчиталась о борьбе с коронавирусом
04 февраля 2020, 07:24 • 96 • В мире
Руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова отчиталась о результатах работы. По словам Голиковой, российские специалисты работают над вакциной против нового типа коронавируса, хотя "штамм из Китая до сих пор не передали". В Поднебесной остаются еще 133 гражданина России, их эвакуируют максимум через пару дней. С 14 февраля Россия ограничит чартерные рейсы в КНР.
Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова рассказала, какие меры принимают, чтобы не допустить распространения заболевания. По словам Голиковой, наши специалисты по-прежнему работают над вакциной против "уханьского синдрома".
"Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона не представила нам возможности воспользоваться её данными в части вакцины и в части штамма, поэтому мы из доступных нам источников, из того, что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся", - цитирует Голикову "РИА Новости".
Кроме того, в КНР еще остаются 133 наших соотечественника. Их собираются вывезти до 5 февраля. А уже с 14 февраля приостановят чартерные рейсы в Китай. До 1 марта Россия запретила ввоз некоторых продуктов и всех видов экзотических животных из КНР в Россию. Также Голикова рассказала, что оба гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, находятся в нормальном состоянии и остаются в карантине. У людей, которые вступали с ними в контакт, отрицательные тесты.
По последним данным, уже заболело больше 17 тысяч человек, зафиксировано более чем 300 летальных исходов. Вспышка заболевания началась в Китае, а оттуда оно распространилось по многим странам мира. Болезнь получила название "уханьского синдрома", поскольку первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском Ухане.
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