"Шрам оккупации на лице Риги": Латвийский банкир предложил снести здание Академии наук Латвии

Здание Академии наук Латвии, построенное в середине ХХ столетия по образцу сталинских высоток, латвийский банкир Гиртс Рунгайнис, известный своими эксцентричными высказываниями, назвал "шрамом оккупации на лице Риги" и предложил его снести.

Латвийский инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис назвал здание, в котором располагается Академия наук Латвии, "шрамом сталинизма и оккупации на лице Риги" и предложил от него избавиться, передаёт телеканал "360".

Идея снести здание возникла у Рунгайниса после того, как появилась информация о возможном переезде Академии наук в другое здание, потому что из 6,5 тысячи квадратных метров сталинской высотки использовалось не больше 2 тысяч.

"Время подумать о ещё одном шраме сталинизма и оккупации на лице Риги - о сносе "сталинского торта", - написал банкир на своей странице в Twitter, предложив заменить его на что-то более современное и полезное.

Однако пользователи соцсетей не одобрили предложение Рунгайниса. "Это будет очередная бессмыслица - снести такой грандиозный и красивый памятник архитектуры", - написала в комментарии одна из подписчиц.

Гиртс Рунгайнис был и ранее известен своими эксцентричными высказываниями. В прошлом году он заявлял, что Латвии необходимо полностью отказаться от русского языка в сфере образования и культуры.

21-этажное здание Академии наук Латвии строилось по образцу московских сталинских высоток в 1952-1958 годах. В 2003 году здание получило знамя культурного наследия Совета Европы как своеобразный памятник архитектуры середины ХХ столетия.