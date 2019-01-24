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"Шрам оккупации на лице Риги": Латвийский банкир предложил снести здание Академии наук Латвии
24 января 2019, 02:54 • 37 • В мире
Здание Академии наук Латвии, построенное в середине ХХ столетия по образцу сталинских высоток, латвийский банкир Гиртс Рунгайнис, известный своими эксцентричными высказываниями, назвал "шрамом оккупации на лице Риги" и предложил его снести.
Латвийский инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис назвал здание, в котором располагается Академия наук Латвии, "шрамом сталинизма и оккупации на лице Риги" и предложил от него избавиться, передаёт телеканал "360".
Идея снести здание возникла у Рунгайниса после того, как появилась информация о возможном переезде Академии наук в другое здание, потому что из 6,5 тысячи квадратных метров сталинской высотки использовалось не больше 2 тысяч.
"Время подумать о ещё одном шраме сталинизма и оккупации на лице Риги - о сносе "сталинского торта", - написал банкир на своей странице в Twitter, предложив заменить его на что-то более современное и полезное.
Однако пользователи соцсетей не одобрили предложение Рунгайниса. "Это будет очередная бессмыслица - снести такой грандиозный и красивый памятник архитектуры", - написала в комментарии одна из подписчиц.
Гиртс Рунгайнис был и ранее известен своими эксцентричными высказываниями. В прошлом году он заявлял, что Латвии необходимо полностью отказаться от русского языка в сфере образования и культуры.
21-этажное здание Академии наук Латвии строилось по образцу московских сталинских высоток в 1952-1958 годах. В 2003 году здание получило знамя культурного наследия Совета Европы как своеобразный памятник архитектуры середины ХХ столетия.
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