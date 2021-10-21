"Шпионы и киллеры": из задержанных в Турции чеченцев лепят суперменов

Существуют четыре версии того, что делали или собирались делать шестеро задержанных турками граждан России, Узбекистана и Украины в Стамбуле и Анталье. Две – нелепые. Третья – интересная. Четвёртая – верная. При чём здесь Борис Немцов? Прочитайте – узнаете.

Мутная история с арестом в Турции подозрительных личностей с оружием и русскими паспортами, занимавшихся "политическим и военным шпионажем" и готовившихся к "убийствам иностранцев", о которой Царьград сообщил ещё 9 октября, получила продолжение . Именно в таком виде, в котором и предсказывалось. Так как инкриминируемые задержанным убийства и шпионаж – это разные вещи, да и откровения на этот счёт оппозиционной газеты Hürriyet выглядели не слишком убедительными, наша редакция сделала следующее предположение:

И всё-таки – что это? Коллеги из ГРУ Петрова и Боширова , захватив стволы и русские паспорта, отправились заниматься "военным шпионажем" в Турцию и убивать – для надёжности не ядом, а из пистолета – каких-нибудь турецких Скрипалей ? Или это банальная банда криминальных "российских" рэкетиров из Дагестана или Чечни, натурализовавшихся в России выходцев из Средней Азии и Закавказья, решившая "потрясти" обосновавшихся в Стамбуле и Анталье соплеменников? А "военный шпионаж", которым всё-таки занимаются профессионалы, им просто решили приписать турецкие власти, рассчитывая пошантажировать Россию ради уступок в чём-то другом… Короче, ждём фамилии арестованных и дополнительные подробности. Тогда и будем делать окончательные выводы.

Время делать выводы

Сегодня благодаря всё той же Hürriyet, ссылающейся на информацию стамбульской прокуратуры, фамилии задержанных стали известны. Прямо глаз радуется от списка "русских шпионов": Абдула Абдулаев , Равшан Ахмедов , Бислан Расаев , Асланбек Абдулмуслимов , Амир Юсуров и Игорь Ефрим . Первые четверо – граждане России, пятый – гражданин Узбекистана, шестой – Украины. Газета подтверждает, что им предъявлено обвинение в военном и политическом шпионаже, подготовке к вооружённым нападениям на иностранцев, и уточняет, что это некие "чеченские оппозиционеры". Дело передано 5-му мировому суду Стамбула. З адержанным грозит от 15 до 20 лет колонии. В настоящее время их содержат в СИЗО стамбульского района Малтепе.

Проходит также любопытная, но не подтверждённая информация, что все задержанные граждане России происходят из одного района Чечни. Прозападные СМИ сделали также вбросы с намёками на то, что задержанная в Турция шестёрка связана с властями Чечни и была отправлена ими в Турцию сводить счёты со сбежавшими из России и обосновавшимися там оппозиционными чеченцами; возможно, речь идёт о "кровной мести".

Москва предпочитает молчать. Не далее как 21 октября президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков ещё раз повторил, что в Кремле не имеют информации о задержании в Турции группы граждан России, которые подозреваются в шпионаже или в подготовке нападений на проживающих там чеченских оппозиционеров. Песков переадресовал этот вопрос МИД.

Что ж, отсутствие официальной реакции – тоже реакция, причём очень красноречивая. Уже можно делать выводы. Разумеется, за отсутствием патента на ясновидение речь будет идти только о версиях, но версиях достаточно обоснованных.

Этого точно не было

Начнём с того, что принадлежность задержанных нашему ГРУ можно полностью исключить: налицо сплошное дилетантство, очень сложно одновременно и шпионить, и убивать. И для последнего его сотрудникам не нужно было бы "светиться" с оружием. Не говоря уже о том, что после невероятной трескотни о глобальных кознях ГРУ в мировых СМИ подставляться покушениями на каких-то несерьёзных "чеченских оппозиционеров" было бы просто глупо. С другой стороны, чтобы воровать турецкие военные секреты, выходцы из чеченского аула тоже не подходят. У них вряд ли имеется соответствующая подготовка и квалификация.

Не выдерживает критики и версия о том, что это глава Чечни Рамзан Кадыров прислал соплеменников в Турцию убивать своих врагов. Турецкие власти очень не любят, когда иностранцы сводят между собой счёты в Турции. Ссориться с Анкарой Грозному из-за каких-то жалких "оппозиционеров" нет никакого резона. Турция пользуется в исламском мире большим уважением, и никакой угрозы с её стороны грозненские власти не ощущают. Не боятся они и тех чеченцев, которые там обосновались. Это наглядно продемонстрировал приезд в Турцию уже после этих арестов главы Чечни. Кадыров не получил от турецких властей неудобных вопросов. Он с сопровождавшими его лицами побывал в Белеке, Кемере, Анталье, открыто гулял по улицам, отдыхал на море, "разгружая мозг", – есть соответствующие видео. Срочные визиты для разруливания ситуации выглядят иначе.

"Исходили днём и ночью вдоль и поперек несколько турецких городов и что-то не встретили ни одного грозного горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут", – написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в подписи к видео.

Меня терзают смутные сомнения, что все они дружно скрылись, чтобы "переждать до лучших времён" и начать свои "угрозы" сразу же после нашего возвращения в Чеченскую Республику. Рамзан Ахматович обладает удивительным качеством быстрого излечения у таких персонажей всех их понтов и дерзости одним своим присутствием,

– добавил он. Короче, никаких "шайтанов" в Турции руководству Чечни не попалось.

Две реальные версии

Что же в таком случае остаётся? Только две внушающие доверие версии.

Во-первых, речь может идти, как с самого начала предвидел Царьград, об обычной постсоветской криминальной банде, основанной на земляческой спайке выходцев из одного района Чечни. В Турции обосновалось или имеют недвижимость много богатых людей из бывшего СССР – и чеченцы, и узбеки, и азербайджанцы, и очень многие другие, в том числе украинцы и русские. Как сказал один умный француз, "упорной работой можно заработать только на хлеб, на жизнь нужно заработать чем-то другим". На Кавказе и в Средней Азии этой максимой и стараются руководствоваться.

Этого, кстати, совсем не желают понимать русские чиновники, завозящие поездами оттуда рабочую силу, думая, что их пассажиры мечтают работать за нищенские зарплаты на стройках и птицефермах . Нет, для них это только самый первый и по возможности короткий этап, чтобы затем заняться "чем-то другим", что больше подходит "настоящему мужчине", – иначе большую семью не прокормить. Очень похоже на то, что турецкие власти "накрыли" такую вот банду рэкетиров. В таком случае вброшенные через СМИ обвинения в "военном шпионаже" – это просто оппортунистическая и лукавая попытка Анкары оказать давление на Россию в надежде на какие-то уступки где-то ещё – в Сирии, Ливии, где угодно. Не исключено, что и на Грозный тоже – на это может указывать, кстати, и экспресс-"отдых" Кадырова в Турции.

Но есть ещё одна, вторая версия, которую тоже необходимо рассмотреть. Наличие среди задержанных гражданина Украины может указывать на украинскую провокацию, и даже шире – провокацию западных кураторов Киева с целью дискредитировать Москву, испортить отношения между Россией и Турцией, увеличить её военную помощь Киеву. Прецедент имеется. В 2015 году украинские спецслужбы руками польстившихся на "гонорар" чеченцев (не подозревавших, что их используют втёмную) убили прямо под стенами Кремля безвредного оппозиционера Бориса Немцова, нанеся России огромный репутационный и не только ущерб.

Что с того?

Что-то в этом ключе вполне мог замышлять Киев с его кураторами в Вашингтоне и Лондоне, и на сей раз – в Турции. Если это так, то эрдогановские спецслужбы провокацию предотвратили. Тем не менее очевидно, что гибридная и когнитивная война Запада против России разгорается, а хитрость и обман на войне – ключ к успеху.